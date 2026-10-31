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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

PHƯƠNG MAI, XUÂN HẠO
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(HTV) - Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, đánh giá kết quả triển khai và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả, hướng đến môi trường sống an toàn cho người thuê trọ.

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Toàn cảnh hội nghị sơ kết mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại TP. Hồ Chí Minh

Nhân rộng mô hình nhà trọ an toàn tại TP. Hồ Chí Minh

Tại phường Tân Sơn Hòa, khu nhà trọ có gần 70 hộ dân sinh sống được lựa chọn làm địa điểm đầu tiên triển khai mô hình "Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn. Mô hình phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ tự quản và người thuê trọ trong việc giữ gìn an ninh, an toàn và kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Chị Võ Thị Phi Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa cho biết, người thuê trọ được tham gia các buổi tập huấn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đồng thời các hộ được trang bị phương tiện bảo đảm an toàn PCCC. Dự kiến, mỗi năm địa phương sẽ lựa chọn thêm 1 khu nhà trọ đáp ứng tiêu chí để nhân rộng mô hình.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã ra mắt 194 mô hình tại 128 xã, phường. Các hoạt động được triển khai gồm thành lập tổ tự quản, trang bị phương tiện PCCC, kết nối đường dây hỗ trợ khẩn cấp, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập cho trẻ em và chăm lo đời sống người lao động thuê trọ.

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Hội viên phụ nữ kiểm tra trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa

Nâng cao chất lượng mô hình nhà trọ an toàn giai đoạn 2026-2030 

Tại hội nghị sơ kết và mở rộng mô hình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai.

Chị Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng thực chất, tăng cường kiểm tra định kỳ và phát huy vai trò của tổ tự quản, chủ nhà trọ cùng người thuê trọ.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình có trọng tâm, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho phụ nữ và trẻ em tại các khu nhà trọ.

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