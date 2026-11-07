“Hò dô Việt Nam” – Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng cho hành trình SSEAYP lần thứ 50

Với chủ đề "Hò dô Việt Nam", các thành viên mang theo khát vọng giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và thế hệ trẻ Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng tri thức, bản lĩnh ngoại giao và bản sắc văn hóa.

Hành trình SSEAYP lần thứ 50 dự kiến diễn ra từ ngày 03/01 đến 05/02/2027, với sự tham gia của 20 đại biểu thanh niên, 01 Trưởng đoàn và 01 Cựu đại biểu trở lại. "Hò dô Việt Nam" không chỉ là lời cổ vũ quen thuộc mà còn thể hiện tinh thần chủ động kết nối, cùng nhau tạo nên nhịp điệu chung giữa các nền văn hóa. Tiếng "Hò" mở lời kể câu chuyện Việt Nam, còn tiếng "Dô" là lời mời gọi bạn bè quốc tế cùng giao lưu, sẻ chia và đồng hành.

VPY50 mong muốn giới thiệu chân dung thế hệ trẻ Việt Nam giàu truyền thống đồng thời năng động, sáng tạo và tự tin hội nhập

SSEAYP – Giảng đường đặc biệt giữa đại dương

Một trong những trọng tâm chuẩn bị của đoàn là kiến thức chuyên môn và hiểu biết xã hội để tham gia tám nhóm thảo luận về những vấn đề mang tính thời sự như an sinh xã hội, sức khỏe, xã hội số và trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, du lịch bền vững, công bằng giáo dục cùng nhiều chủ đề khác.

VPY50 đã hoàn thành nghiên cứu những chủ đề được phân công và các bài tập chuyên môn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên trên tàu. SSEAYP vì thế không đơn thuần là một chuyến giao lưu quốc tế, mà còn là ngôi trường "độc nhất vô nhị" giữa đại dương, nơi mỗi người trẻ học cách tư duy phản biện, đối thoại và đóng góp góc nhìn của thanh niên Việt Nam trước những thách thức chung của thế giới và khu vực.

Bên cạnh đó, đoàn đang chuẩn bị cho các hoạt động ngoại giao và giao lưu văn hóa trong những nhóm đoàn kết (Solidarity Group). Đại biểu Việt Nam sẽ cùng sinh hoạt, học tập với thanh niên đến từ 11 quốc gia khác, chia sẻ kiến thức, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động lưu trú tại nhà dân ở Philippines. Những trải nghiệm gần gũi này sẽ góp phần xây dựng tình hữu nghị và sự thấu hiểu vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.

Kể câu chuyện Việt Nam bằng bản sắc và nghệ thuật

Màn Múa Cờ khi tàu cập cảng tại Nhật Bản, Campuchia, Malaysia và Philippines cũng là một trong những nội dung được đoàn tập trung tập luyện. Đây là khoảnh khắc Việt Nam chào ra mắt trước hàng ngàn bạn bè quốc tế và truyền thông khu vực. Vì vậy, từng động tác, đội hình và sự phối hợp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thành viên vừa háo hức, vừa ý thức rõ trách nhiệm đại diện cho hình ảnh thanh niên Việt Nam.

Đặc biệt, Đêm Trình diễn Quốc gia (National Presentation) kéo dài một giờ sẽ là sân khấu để đoàn kể câu chuyện Việt Nam thông qua nghệ thuật. Những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống sẽ được kết hợp với hơi thở đương đại và tinh hoa nghệ thuật phương Tây, tạo nên một bức tranh đa sắc về đất nước và con người Việt Nam.

VPY50 tích cực học hỏi, tập luyện các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca, cải lương để mang đến dấu ấn đáng nhớ với SSEAYP 50

VPY50 tập luyện hàng tuần và thu âm

Diện mạo chỉn chu, trang trọng là một trong những yếu tố hàng đầu mà đoàn đại biểu quan tâm. Năm nay, thương hiệu may đo cao cấp Kim Bespoke đã dụng công thiết kế riêng mẫu âu phục đẹp mắt, sang trọng để các bạn trẻ càng tự tin khi nhất tham gia các hoạt động ngoại giao cùng bạn bè quốc tế.

Đại diện VPY50 gặp gỡ anh Huỳnh Kim Bảo – Nhà sáng lập Kim Bespoke để chuẩn bị trang phục cho hành trình

Sự đa dạng về độ tuổi, chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp góp phần tạo nên một tập thể đại diện cho hình ảnh năng động, tri thức và hội nhập của thanh niên Việt Nam

VPY50 trao đổi, kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ cựu đại biểu

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP 50 gồm 22 thành viên đến các tỉnh, thành khác nhau. Trong đó, lực lượng trẻ từ 18-22 tuổi chiếm đa số. Bên cạnh các bạn đang là sinh viên đang học tập tại các trường đại học trong và ngoài nước; các thành viên còn lại hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, truyền thông, marketing, nghệ thuật, dược, luật và quản lý nhà nước.



