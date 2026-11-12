CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Tạm ngừng lưu thông theo khung giờ tại đèo Khánh Lê

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa lũ, Công an xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức cấm người và phương tiện lưu thông trên đèo Khánh Lê (nối Khánh Hòa với Lâm Đồng) từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, thời gian bắt đầu từ ngày 11/11.

Đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

Theo đó, Công an xã Nam Khánh Vĩnh bố trí lực lượng túc trực, thông báo đến người dân và các phương tiện không lưu thông qua đèo trong khung giờ trên. Người dân chỉ được di chuyển vào ban ngày từ 5 giờ đến 18 giờ; đồng thời cần chú ý quan sát để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Do tình hình mưa lũ còn có khả năng kéo dài, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động tránh những tuyến đường đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, lựa chọn lộ trình khác để bảo đảm an toàn.

Để kịp thời hỗ trợ người và phương tiện gặp tai nạn, hỏng xe hoặc sự cố thiên tai khi qua đèo Khánh Lê, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp (hệ thống trụ SOS). Hệ thống giúp người dân truyền tải hình ảnh, thông tin sự cố lên bản đồ số của Trung tâm, qua đó lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ tối 11/11 đến sáng 12/11, tại Khánh Hòa có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Nguy cơ sạt lở đất, đá tại các tuyến đường huyết mạch, đường đèo ở mức rất cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã; phân công cụ thể người phụ trách, bố trí lực lượng trực tại các vùng xung yếu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; chủ động ngăn người và phương tiện qua lại tại các tràn, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Nguồn: TTXVN


Tin liên quan

Khẩn trương tìm kiếm 4 lao động trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Lâm Đồng

Khẩn trương tìm kiếm 4 lao động trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Lâm Đồng

Sáng 22/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về vụ việc một tàu cá bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lâm Đồng khiến 4 lao động mất tích.

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

(HTV) - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, vào chiều 14/10. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi phương tiện bị xe tải kéo lê khoảng 80m.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 12/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:09 11/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 12/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hỏi - đáp về đề xuất phương án thu phí đất đai mới tại TP. Hồ Chí Minh

Hỏi - đáp về đề xuất phương án thu phí đất đai mới tại TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 16:48 11/11/2026

(HTV) - Nhiều thắc mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đất đai tại TP. Hồ Chí Minh được giải đáp cụ thể.

Sắp diễn ra: Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026

Sắp diễn ra: Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026

Văn hóa - Giải trí 17:57 11/11/2026

(HTV) - Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện tạo không gian kết nối, giao lưu và trải nghiệm công nghệ dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung.

Soi thế giới vi sinh vật trên tranh Rembrandt

Thế giới 22:29 11/11/2026

(HTV) - Một thế giới vi sinh vật ít được biết đến vừa được hé lộ trên kiệt tác "Đội Tuần Đêm" của danh họa Rembrandt. Triển lãm tại Hà Lan mang đến góc nhìn mới về tác phẩm gần 400 năm tuổi, kết nối nghiên cứu khoa học với bảo tồn di sản nghệ thuật.

Xem thêm