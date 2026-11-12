Tạm ngừng lưu thông theo khung giờ tại đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng

Theo đó, Công an xã Nam Khánh Vĩnh bố trí lực lượng túc trực, thông báo đến người dân và các phương tiện không lưu thông qua đèo trong khung giờ trên. Người dân chỉ được di chuyển vào ban ngày từ 5 giờ đến 18 giờ; đồng thời cần chú ý quan sát để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Do tình hình mưa lũ còn có khả năng kéo dài, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân và các phương tiện chủ động tránh những tuyến đường đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao, lựa chọn lộ trình khác để bảo đảm an toàn.

Để kịp thời hỗ trợ người và phương tiện gặp tai nạn, hỏng xe hoặc sự cố thiên tai khi qua đèo Khánh Lê, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp (hệ thống trụ SOS). Hệ thống giúp người dân truyền tải hình ảnh, thông tin sự cố lên bản đồ số của Trung tâm, qua đó lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ tối 11/11 đến sáng 12/11, tại Khánh Hòa có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Nguy cơ sạt lở đất, đá tại các tuyến đường huyết mạch, đường đèo ở mức rất cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp xã; phân công cụ thể người phụ trách, bố trí lực lượng trực tại các vùng xung yếu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; chủ động ngăn người và phương tiện qua lại tại các tràn, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Nguồn: TTXVN



