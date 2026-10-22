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Xã hội

Khẩn trương tìm kiếm 4 lao động trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Lâm Đồng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 22/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về vụ việc một tàu cá bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lâm Đồng khiến 4 lao động mất tích.

Theo đó, vào chiều tối 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông tin tàu cá BTH 80712 TS (tàu cá do ông Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1982, trú tại phường Mũi Né, Lâm Đồng làm thuyền trưởng) có công suất 56CV, dài 12,3 mét bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn khoan Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý; khi bị chìm trên tàu có 4 lao động.

Khẩn trương tìm kiếm 4 lao động trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Lâm Đồng - Ảnh 1.

Vùng biển Lâm Đồng (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Sáng 22/10, thời tiết vùng biển này có gió Đông Bắc, sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét. Lực lượng chức năng tìm cách liên lạc tàu cá nhưng vẫn không được và chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các thuyền viên. Qua trao đổi với gia đình các lao động, từ khi xuất bến ngày 19/10 đến nay, những người này chưa liên lạc về nhà.

Vào lúc 20 giờ ngày 21/10, Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh có thông báo gửi đến các đơn vị cho biết: Một tàu vận tải đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Sư Tử Trắng thì phát hiện tàu cá BTH 80712 TS bị tai nạn, chìm lấp lửng tại vị trí trên. Phần mũi tàu đang nổi trên mặt nước, không phát hiện người xung quanh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn để chủ động hỗ trợ; đồng thời tham gia cứu nạn khi có điều kiện. Mặt khác, lực lượng chức năng cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến 4 lao động.

Nguồn: TTXVN

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