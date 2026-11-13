Stray Kids mở rộng tour thế giới, chinh phục loạt sân vận động lớn vào năm 2027

Stray Kids nâng quy mô lưu diễn, hướng đến những sân vận động lớn

Mới đây, Stray Kids xác nhận sẽ tiếp tục hành trình lưu diễn thế giới RUN IT với các điểm dừng chân tại Bắc Mỹ và châu Âu vào năm 2027, bên cạnh những đêm diễn tại châu Á đã được công bố trước đó.

Chặng Bắc Mỹ dự kiến khởi động từ ngày 16/5/2027 tại Seattle (Mỹ), sau đó đi qua Vancouver, Santa Clara, San Diego, Los Angeles, Arlington, Houston, Atlanta, Miami, Orlando, Chicago, Baltimore, Toronto và East Rutherford.

Stray Kids mở rộng chuyến lưu diễn thế giới RUN IT đến Bắc Mỹ và châu Âu trong năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Tiếp đó, nhóm sẽ đến châu Âu với các điểm diễn tại Paris, London, Munich, Vienna, Barcelona và Arnhem. Chuyến lưu diễn dự kiến khép lại vào ngày 31/7/2027 tại sân vận động San Siro ở Milan (Italy).

Theo đơn vị tổ chức Live Nation, nhiều địa điểm trong tour RUN IT có quy mô lớn hơn những nơi Stray Kids từng biểu diễn trong chuyến lưu diễn năm 2025. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng sức ảnh hưởng của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế.

RUN IT đánh dấu bước tiến mới của Stray Kids với loạt đêm diễn tại các sân vận động lớn (Ảnh: Dispatch)

Trong cuộc phỏng vấn tại Seoul, trưởng nhóm Bang Chan cho biết các thành viên rất vui khi có thêm cơ hội đến nhiều quốc gia và biểu diễn trước những khán giả đang chờ đợi mình.

Thông tin về tour diễn được công bố sau loạt thành tích thương mại đáng chú ý của nhóm. Tháng 8/2026, Stray Kids trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 9 album liên tiếp ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Nhóm nhạc K-pop Stray Kids tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế (Ảnh: Vogue Arabia)

Thành tích mới nhất được ghi nhận với mini album THIS & THAT. Tuy nhiên, đội hình biểu diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu sẽ có sự thay đổi. Lee Know dự kiến thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc vào đầu năm 2027, qua đó trở thành thành viên đầu tiên của Stray Kids nhập ngũ. Vì vậy, 7 thành viên còn lại sẽ tiếp tục các hoạt động lưu diễn trong thời gian này.

Bang Chan (trưởng nhóm Stray Kids) cũng hé lộ mong muốn hợp tác với nghệ sĩ Australia

Ngoài kế hoạch lưu diễn, Bang Chan và Felix cũng nhắc đến Sydney (Australia) - nơi cả hai từng trưởng thành. Hai thành viên bày tỏ nỗi nhớ những bãi biển và khoảng thời gian sinh sống tại thành phố này.

Trưởng nhóm Bang Chan bày tỏ sự hào hứng khi được gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều quốc gia (Ảnh: Vogue Arabia)

Đáng chú ý, Bang Chan cho biết anh sẵn sàng thực hiện những dự án hợp tác âm nhạc trong tương lai. Nam thần tượng nhắc đến nhóm hip-hop 1300 có trụ sở tại Sydney như một đối tác tiềm năng.

Hyunjin chia sẻ mong muốn tận hưởng một mùa Giáng sinh bình yên bên ngoài lịch trình nghệ thuật (Ảnh: Vogue Arabia)

Trong khi đó, Hyunjin chia sẻ mong muốn có một mùa Giáng sinh yên bình giữa lịch trình hoạt động bận rộn. Nam ca sĩ hy vọng có thể đi dạo dưới tuyết, nghe những ca khúc Giáng sinh và thưởng thức chocolate nóng tại một quán cà phê ngoài trời.

Với lịch trình trải dài qua nhiều thành phố và sự xuất hiện tại những sân vận động có sức chứa lớn, RUN IT được kỳ vọng tiếp tục đánh dấu bước tiến của Stray Kids trên hành trình chinh phục thị trường âm nhạc toàn cầu.

Nguồn tin: Reuters