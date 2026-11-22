Sau nhiều lần lùi lịch, SpaceX đã phóng tên lửa Falcon 9 từ bang California để thực hiện một nhiệm vụ mật cho Lực lượng Không gian Mỹ (USSF).

Tầng đẩy thứ nhất mang mã B1100 hạ cánh chính xác xuống tàu tự hành của SpaceX sau khoảng 8 phút 34 giây cất cánh, đánh dấu lần thu hồi thành công thứ 11 của thiết bị này

Falcon 9 rời bệ phóng 4E tại căn cứ Vandenberg lúc 20 giờ 20 phút ngày 20/11 theo giờ địa phương, tức 11 giờ 20 phút ngày 21/11 theo giờ Việt Nam. Căn cứ Vandenberg chưa công bố lý do trì hoãn.

Hình ảnh ghi lại cho thấy tên lửa để lại 1 vệt khói dày trên bầu trời đêm. Khoảng 8 phút rưỡi sau khi rời bệ phóng, tầng đẩy thứ nhất mang mã B1100 hạ cánh xuống tàu tự hành của SpaceX. Đây là chuyến bay thứ 11 và cũng là lần thu hồi thứ 11 của tầng đẩy này.

Luồng lửa rực sáng từ động cơ tên lửa Falcon 9 khi bay qua bầu trời đêm ở độ cao hơn 31 km, gần hai phút sau khi rời bệ phóng trong sứ mệnh USSF-317

Chuyến bay mang mã USSF-317, thuộc chương trình không gian phục vụ an ninh quốc gia của Mỹ. Chương trình sử dụng dịch vụ phóng thương mại để đưa các vệ tinh phục vụ quốc phòng và tình báo vào không gian. Thông tin về thiết bị Falcon 9 mang theo, chức năng và điểm đến của thiết bị này vẫn được giữ kín.