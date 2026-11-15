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Thể thao

Sôi nổi hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc tại phường Bình Đông

THÀNH NGUYÊN, THIỆN TOÀN, KIM NGỌC
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(HTV) - Hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc phường Bình Đông năm 2026 quy tụ 12 đội đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động tạo sân chơi rèn luyện thể chất, phát huy tinh thần đồng đội và góp phần gìn giữ văn hóa võ thuật truyền thống.

Với chủ đề “Năng lượng học đường – Cháy cùng đam mê”, Hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc phường Bình Đông năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”. Sự kiện thu hút học sinh từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tham gia, mang đến cơ hội giao lưu và thể hiện khả năng vận động thông qua những bài đồng diễn kết hợp âm nhạc.

12 đội tranh tài tại hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc

Hội thi năm nay có 12 đội tham gia, được chia thành 2 bảng dành cho các khối mầm non, tiểu học và THCS. Mỗi đội có 5 phút để thể hiện phần trình diễn trên nền nhạc, kết hợp các động tác thể dục đồng diễn và võ nhạc.

Các bài thi đòi hỏi sự phối hợp giữa những thành viên trong đội, từ việc thực hiện động tác đến duy trì đội hình và nhịp điệu chung. Qua đó, học sinh có cơ hội thể hiện khả năng vận động, sự sáng tạo và tinh thần tập thể trong một hoạt động thể thao học đường.

Sôi nổi hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc tại phường Bình Đông - Ảnh 1.

Hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc phường Bình Đông năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”

Bên cạnh đó, việc quy tụ các đội đến từ nhiều cơ sở giáo dục tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi và trải nghiệm không khí thi đấu ngoài phạm vi trường học. Đây cũng là dịp để các đơn vị giới thiệu hoạt động thể dục thể thao đang được triển khai cho học sinh.

Hội thi hướng đến việc khuyến khích học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện sự tự tin và ý thức phối hợp trong tập thể. Thông qua hình thức đồng diễn, các em được tham gia hoạt động vận động kết hợp âm nhạc, đồng thời phát huy vai trò của từng thành viên trong phần thi chung.

Sôi nổi hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc tại phường Bình Đông - Ảnh 2.

Các em học sinh thực hiện bài thể dục đồng diễn trên nền nhạc, thể hiện sự phối hợp động tác và tinh thần tập thể

Khuyến khích rèn luyện thể chất, gìn giữ văn hóa võ thuật

Một trong những mục tiêu của hội thi là tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và phát triển niềm yêu thích đối với các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là võ thuật. Thông qua những bài biểu diễn kết hợp âm nhạc, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh của tuổi trẻ học đường.

Đồng thời, việc đưa võ nhạc vào hoạt động giao lưu giữa các trường học góp phần giới thiệu những giá trị của võ thuật truyền thống Việt Nam đến học sinh. Bên cạnh yếu tố vận động, các bài đồng diễn còn đề cao tính kỷ luật, sự tập trung và khả năng phối hợp giữa những người tham gia.

Sôi nổi hội thi thể dục đồng diễn và võ nhạc tại phường Bình Đông - Ảnh 3.

Phụ huynh và khán giả theo dõi, cổ vũ và ghi lại các phần trình diễn của học sinh tại hội thi

Ngoài ra, hội thi cũng tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Bình Đông trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động thể thao học đường. Việc tham gia một sân chơi chung giúp tăng cường sự kết nối giữa các trường, đồng thời khuyến khích duy trì những hoạt động rèn luyện thể chất phù hợp với từng cấp học.

Thông qua việc tổ chức hội thi trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông”, các nội dung thể dục đồng diễn và võ nhạc còn có dịp được giới thiệu rộng rãi hơn trong sinh hoạt cộng đồng.

Hội thi vừa là nơi học sinh thể hiện năng khiếu, vừa góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Bình Đông. Qua đó, hoạt động hướng đến việc xây dựng môi trường học đường năng động, khuyến khích học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng tập thể và nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa võ thuật truyền thống Việt Nam.

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