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Xã hội

Phường Bình Đông đạt hơn 92% giải ngân vốn đầu tư công

THÀNH NGUYÊN, VĨNH LỘC, MINH KHANG
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(HTV) - Tính đến ngày 4/11/2026, phường Bình Đông đã giải ngân hơn 92% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Kết quả này đến từ sự quyết liệt trong công tác điều hành, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng và chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Theo thống kê, năm 2026, phường Bình Đông được giao hơn 284.000 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 33 dự án. Đến ngày 4/11, địa phương đã giải ngân hơn 264.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 92%, vượt mức 70% theo chỉ tiêu UBND TP. Hồ Chí MInh đề ra trong Quý III.

Phường Bình Đông đạt hơn 92% giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Công tác xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư tại phường Bình Đông

Đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho thi công

Một trong những yếu tố góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại phường Bình Đông là công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tại dự án cầu đường Bình Tiên, nhiều hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện để công trình được triển khai.

Ông Phạm Quang Học - Trưởng Khu phố 15, phường Bình Đông cho biết, nhà ông đã bị mất trắng trong quá trình tiến hành dự án nhưng đã được bồi thường ở chung cư River cùng khu vực. Chính quyền xuống vận động người dân thì bản thân ông thấy việc có cây cầu là cần thiết để giảm ùn tắc giao thông, nâng cao đời sống. Bà con ở đây ai cũng mừng và đồng thuận với phương án bồi thường.

Tại dự án mở rộng đường D4, địa phương đã hoàn thành công tác thu hồi 7.635 m² đất của 69 hộ dân, đạt 100% mà không phải thực hiện cưỡng chế. Việc bàn giao mặt bằng thuận lợi giúp đơn vị thi công có điều kiện triển khai công trình, hạn chế tình trạng chậm trễ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông cho biết, khu vực kết nối trục Bắc - Nam đi qua địa bàn, hiện là đường Phạm Thế Hiển, có mặt đường nhỏ hẹp và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do đó, địa phương đang triển khai đồng loạt 6 dự án theo phân cấp, đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân trong hai tháng cuối năm.

Chủ động từ khâu chuẩn bị, sát sao trong điều hành

Để duy trì tiến độ các dự án, phường Bình Đông chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ vướng mắc ngay từ đầu. Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chỉnh trang đô thị và Ban Chỉ đạo bồi thường, tái định cư nhằm theo dõi sát quá trình triển khai từng dự án.

Địa phương cũng đẩy mạnh phương thức làm việc trực tiếp tại hiện trường. Cán bộ chủ động khảo sát, đo vẽ và kiểm tra quỹ đất tái định cư từ sớm, qua đó hạn chế những vướng mắc về thủ tục khi nguồn vốn được bố trí.

Ông Võ Thành Khả - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định việc giải ngân vốn đầu tư công phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên họp giữa các ban chỉ đạo trước khi định hướng cho UBND phường trong giao ban hằng tuần, hằng ngày. Chỉ cần có vướng mắc là Ban chỉ đạo nắm tình hình và xử lý ngay.

Phường Bình Đông đạt hơn 92% giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 2.
Phường Bình Đông đạt hơn 92% giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 3.

Chính quyền địa phương trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo và nắm tình hình dự án

Từ kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 92%, phường Bình Đông được UBND TP. Hồ Chí Minh thưởng 100 tỷ đồng để đầu tư bổ sung các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

Theo định hướng của địa phương, nguồn kinh phí này sẽ được tập trung vào ba nhóm công trình chính, gồm nâng cấp các tuyến hẻm thường xuyên ngập nước, sửa chữa trường học và xây dựng thêm công viên tại những khu đất sạch phù hợp. Địa phương sẽ tiếp tục tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm 2026, gắn tiến độ thực hiện dự án với hiệu quả đầu tư và nhu cầu thực tế của người dân.


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