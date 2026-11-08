Chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình tại phường Bình Đông

Hòa chung không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Khu phố 28, phường Bình Đông đã tổ chức Ngày hội với sự tham gia của người dân trên địa bàn.

Người dân Khu phố 28, phường Bình Đông tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, khu phố đã xóa 3 điểm rác gây ô nhiễm, lắp đặt 40 camera giám sát và thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường số 2.

Ngày hội là dịp thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng dân cư

Những công trình, phần việc được triển khai từ sự đồng thuận và chung tay của người dân đã góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư, nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Công trình Đường cờ Tổ quốc góp phần tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường

Không chỉ là dịp tổng kết những kết quả đạt được, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và ý thức đóng góp của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng.

Tinh thần đồng thuận và sẻ chia tiếp tục được phát huy trong cộng đồng dân cư

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần đoàn kết ngày càng được lan tỏa, trở thành nền tảng để xây dựng các khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.



