CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

Sôi nổi Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh 2026

THÀNH NGUYÊN, VĨNH LỘC, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - 20 đội thi xuất sắc tranh tài tại vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp Thành phố lần II năm 2026, mở ra cơ hội kết nối tri thức, hoàn thiện các ý tưởng có tính ứng dụng thực tiễn.

Kết nối thế mạnh liên ngành, phát triển ý tưởng sáng tạo

Vòng bán kết diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, với điểm mới là mô hình phối hợp giữa 5 trường đại học thuộc các lĩnh vực đào tạo khác nhau. Mỗi đơn vị đóng góp một thế mạnh chuyên môn riêng, tạo điều kiện để các ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận từ nhiều góc độ, bổ sung kiến thức liên ngành và hoàn thiện giải pháp.

Kết nối tri thức liên ngành, chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Đại biểu phát biểu tại Vòng Bán kết Cuộc thi cấp Thành phố Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (ACL) năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Tại vòng thi, mỗi đội có tối đa 5 phút trình bày và 7 phút trao đổi, trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết

Sau vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Bên cạnh giá trị chuyên môn, cuộc thi còn chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực cho các nhóm khởi nghiệp, với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt gần 120 triệu đồng.

Kết nối tri thức liên ngành, chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 2.

Nhóm thí sinh trình bày ý tưởng, giải pháp dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo tại Vòng Bán kết Cuộc thi cấp Thành phố Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (ACL) năm 2026

Thông qua cuộc thi, các ý tưởng tiềm năng có thêm cơ hội được kết nối, hoàn thiện và phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh: "Tiếp sức" khởi nghiệp sáng tạo với loạt chính sách miễn thuế và hỗ trợ vốn lên tới 500 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: "Tiếp sức" khởi nghiệp sáng tạo với loạt chính sách miễn thuế và hỗ trợ vốn lên tới 500 triệu đồng

(HTV) - Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Nghị quyết 59 và 64 nhằm "tiếp sức" doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, với chính sách miễn thuế thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, cho đến hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo với mức cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

Khởi nghiệp sáng tạo: Sinh viên chế tạo kính hiển vi chẩn đoán ung thư

Khởi nghiệp sáng tạo: Sinh viên chế tạo kính hiển vi chẩn đoán ung thư

(HTV) - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Mới đây, nhóm sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) đã hiện thực hóa tinh thần này bằng dự án kính hiển vi BR1 hỗ trợ chẩn đoán ung thư.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 14:41 12/11/2026

(HTV) - Từ những màn đấu trí khôn khéo đến cuộc chiến xé bảng tên quyết liệt, Diệu Nhi khiến các thành viên Gia tộc R bất ngờ bởi sự lăn xả và quyết tâm thi đấu. Siêu nhân Hồng xuất sắc vượt qua loạt đối thủ mạnh, trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân.

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 18:30 12/11/2026

(HTV) - Một mình chăm sóc ba người con và ba người cháu, chị Thanh Hòa mong tìm được người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ và có thể cùng mình quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, màn mai mối với anh Đình An khép lại đầy tiếc nuối khi chỉ có chàng trai bấm nút hẹn hò.

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son

Bạn gái vừa khóc vì mất dây chuyền, chàng trai "chất lừ" phi thẳng vào tiệm vàng | Vợ chồng son

Talkshow 17:30 12/11/2026

(HTV) - Thấy cô gái mình thương bật khóc vì bị giật dây chuyền giữa lễ hội đông người, Trọng Hữu lập tức chở cô đến tiệm vàng và mua lại một sợi giống hệt. Hành động ga lăng ấy đã trở thành bước ngoặt trong chuyện tình kéo dài 16 năm của cả hai.

“Tự hào Thành phố mang tên Bác” - Cuộc thi sáng tạo nội dung số sắp diễn ra

“Tự hào Thành phố mang tên Bác” - Cuộc thi sáng tạo nội dung số sắp diễn ra

Văn hóa - Giải trí 13:00 12/11/2026

(HTV) - Cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Sân chơi khuyến khích sáng tạo trên nền tảng số. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh và lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực.

Xem thêm