Kết nối thế mạnh liên ngành, phát triển ý tưởng sáng tạo

Vòng bán kết diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, với điểm mới là mô hình phối hợp giữa 5 trường đại học thuộc các lĩnh vực đào tạo khác nhau. Mỗi đơn vị đóng góp một thế mạnh chuyên môn riêng, tạo điều kiện để các ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận từ nhiều góc độ, bổ sung kiến thức liên ngành và hoàn thiện giải pháp.

Đại biểu phát biểu tại Vòng Bán kết Cuộc thi cấp Thành phố Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (ACL) năm 2026 tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Tại vòng thi, mỗi đội có tối đa 5 phút trình bày và 7 phút trao đổi, trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết

Sau vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Bên cạnh giá trị chuyên môn, cuộc thi còn chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực cho các nhóm khởi nghiệp, với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt gần 120 triệu đồng.

Nhóm thí sinh trình bày ý tưởng, giải pháp dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo tại Vòng Bán kết Cuộc thi cấp Thành phố Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (ACL) năm 2026

Thông qua cuộc thi, các ý tưởng tiềm năng có thêm cơ hội được kết nối, hoàn thiện và phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh.