TP. Hồ Chí Minh: "Tiếp sức" khởi nghiệp sáng tạo với loạt chính sách miễn thuế và hỗ trợ vốn lên tới 500 triệu đồng

Nghị quyết 59: Tạo "khoảng thở" tài chính, miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Sau hai năm khởi nghiệp và bước vào giai đoạn mở rộng thị trường, đại diện doanh nghiệp ForwardX cho biết Nghị quyết 59 đã tạo "khoảng thở" quan trọng. Cụ thể, nghị quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm liên tục, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Chính sách này hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo khoảng thở cho dòng tiền nhờ quy định miễn thuế trong 5 năm, giúp chúng tôi dùng lợi nhuận để tái đầu tư phát triển sản phẩm và doanh nghiệp. Anh Nguyễn Duy Phong - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm ForwardX

Nghị quyết 64: Cơ chế hỗ trợ linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển

Bên cạnh chính sách thuế, theo Nghị quyết 64 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách cho các chi phí giai đoạn đầu hình thành dự án khởi nghiệp sáng tạo được phân chia linh hoạt theo từng chặng phát triển.

Cụ thể, mức hỗ trợ cho giai đoạn ý tưởng là 50 triệu đồng, giai đoạn kiểm chứng là 100 triệu đồng và giai đoạn tăng tốc đạt mức cao nhất lên tới 500 triệu đồng tùy thuộc vào quy mô từng dự án. Hiện Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh đang tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ đến 17 giờ ngày 22/1/2027.

Mức hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo đạt mức cao nhất lên tới 500 triệu đồng cho giai đoạn tăng tốc tùy thuộc vào quy mô từng dự án

Sau khi nhận được hướng dẫn, doanh nghiệp của chị Nguyệt Quế - Giám đốc công ty cổ phần Santani đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị quyết 64 dành cho nhóm dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc.

Nghị quyết 64 hỗ trợ dự án từ ươm tạo đến tăng tốc và chia sẻ chi phí nhân sự, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư nền tảng. Đồng thời, chính sách mới sẽ kết nối nguồn lực chuyên gia chất lượng cao của Thành phố để thương mại hóa bản quyền, rút ngắn thời gian tăng tốc và mở rộng thị trường. Chị Trần Ngọc Nguyệt Quế - Giám đốc Công ty Cổ phần Santani

So với các chính sách trước đây, Nghị quyết 64 sở hữu cơ chế hỗ trợ mang tính hệ thống cao hơn, bám sát từng giai đoạn phát triển của dự án khởi nghiệp sáng tạo và tập trung trực tiếp vào kết quả đầu ra.

Đổi mới tư duy phân bổ nguồn lực: Tập trung vào kết quả đầu ra và thương mại hóa

Việc xét chọn dự án sẽ tập trung vào kết quả đầu ra và khả năng thương mại hóa thay vì chỉ nhìn vào ý tưởng. Thay vì cấp vốn trực tiếp, nguồn lực nhà nước sẽ được phân bổ qua các tổ chức trung gian như vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng dự án xuyên suốt ba giai đoạn phát triển. Bà Đặng Thị Luận - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB)

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn mở rộng và cụ thể hóa nhiều hình thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, chính sách không chỉ hỗ trợ tiền công lao động trực tiếp cho nhóm dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp, mà còn bố trí kinh phí cho chuyên gia đồng hành cố vấn, đào tạo, huấn luyện, cùng các dịch vụ thiết yếu như tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, cung cấp thiết bị và không gian làm việc chung.

Điều kiện và lĩnh vực trọng điểm thụ hưởng chính sách

Dự án được thụ hưởng chính sách phải triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp bắt buộc phải có trụ sở chính tại Thành phố

Hiện chính sách đang áp dụng cho 8 lĩnh vực trọng điểm, bao gồm: công nghệ số, thương mại điện tử, logistics, giao thông, công nghệ y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và công nghiệp văn hóa. Để được thụ hưởng, dự án phải triển khai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Nghị quyết, chưa từng nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung và doanh nghiệp bắt buộc phải có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh.