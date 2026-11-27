Chương trình Không Một Mình do nhà trường phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Niềm tin số TP. Hồ Chí Minh tổ chức, hướng đến hơn 350 sinh viên. Nội dung tập trung vào những nguy cơ gần gũi với người học, từ tin giả, lừa đảo, thao túng tâm lý đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chương trình mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trên không gian số

Không Một Mình: Nhận diện rủi ro, chủ động bảo vệ bản thân

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an TP. Hồ Chí Minh chia sẻ cách nhận diện thông tin sai lệch và các thủ đoạn dụ dỗ nhắm vào sinh viên. Tọa đàm "Sinh viên USSH lướt mạng an toàn - Kết nối không tổn thương" cùng phần giao lưu với diễn giả, KOL và cựu sinh viên tạo cơ hội để người học đặt câu hỏi về ứng xử trên mạng, quyền riêng tư và những quy định liên quan.

Cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kiến thức giúp sinh viên nhận diện và phòng tránh rủi ro trực tuyến



Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Lưu Văn Quyết - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM nhấn mạnh, làm chủ không gian số không chỉ là sử dụng thành thạo công nghệ, mà còn là tư duy phản biện, tôn trọng người khác và chịu trách nhiệm với nội dung mình chia sẻ. Thầy gửi gắm: "Khi gặp phải những nguy cơ, sự đe dọa, lừa đảo hay một tổn thương trên không gian mạng, các em đừng im lặng, đừng tự trách mình và cũng đừng một mình đối diện với những khó khăn ấy".

Không Một Mình: Tiếp nối hành trình kết nối không tổn thương

Sinh viên Nhân văn hào hứng tham gia các hoạt động của chương trình “Không Một Mình”

Theo thông tin chiến dịch, năm 2025, Không Một Mình đã đến hơn 6.100 điểm trường, hơn 113.000 lớp học, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Chiến dịch có sự đồng hành của hơn 1.000 KOL, đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên môi trường số.

Điểm dừng tại trường Nhân văn tiếp tục lan tỏa thông điệp: Khi gặp rủi ro trực tuyến, sinh viên cần chủ động chia sẻ với người tin cậy, tìm sự hỗ trợ từ nhà trường và cơ quan chức năng khi cần thiết.