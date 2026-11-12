Mini Mạng xã hội tạo không gian tương tác lành mạnh, khuyến khích học sinh sáng tạo và chia sẻ những nội dung tích cực

Thực tế, 89% trẻ em từ 12–17 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet, nhưng có đến 58,6% trường hợp bị xâm hại có yếu tố công nghệ không dám chia sẻ cùng ai; một tình huống dụ dỗ nguy cơ cao có thể hình thành chỉ trong 19 giây. Trước thực trạng này, Công an TP. Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, xây dựng mô hình nền tảng công nghệ số tuyên truyền và giáo dục kỹ năng an toàn trực tuyến, tích hợp trợ giảng thông minh, mạng xã hội thu nhỏ lành mạnh và hệ thống quản trị thi đua trực tuyến.

Nền tảng công nghệ số: Đổi mới tư duy tuyên truyền từ thực tiễn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh và Đại tá Lê Công Anh – Phó Giám đốc Công an Thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xây dựng mô hình theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, chuyển từ tiếp nhận thông tin một chiều sang trải nghiệm và thực hành tương tác.

Các bạn học sinh tiếp cận kiến thức và thực hành kỹ năng xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn trên môi trường Internet

Nền tảng gồm ba phân hệ chính. "Lớp học số" cung cấp giáo án, video, cẩm nang điện tử 92 trang và phòng Minigame trực tuyến, hỗ trợ tối đa 300 thiết bị tham gia cùng lúc. Người học được thực hành quy trình "5 nút xử lý": Dừng, Không lan truyền, Lưu bằng chứng, Báo cáo và Chia sẻ hoặc kết nối Tổng đài 111.

Phân hệ "Mini Mạng xã hội" tạo không gian tương tác an toàn, khuyến khích học sinh, giáo viên đăng tải tin bài, hình ảnh, video và sáng tạo nội dung. Trong khi đó, hệ thống hồ sơ số, chứng nhận số và bảng xếp hạng thi đua tự động ghi nhận hoạt động, tạo động lực tham gia cho các đơn vị.

Người dân, nhà trường và các đơn vị có thể truy cập nền tảng tại địa chỉ khongmotminh.tphcm.gov.vn để tìm hiểu, trải nghiệm các nội dung giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng

Nền tảng công nghệ số lan tỏa phong trào an toàn mạng trên cả nước

Mô hình được đưa vào thực tiễn trong Chiến dịch "Không Một Mình – Kết nối không tổn thương", ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý chỉ sau 7 ngày triển khai.

Các nội dung tuyên truyền được thiết kế trực quan, kết hợp học liệu số và trò chơi tương tác nhằm tăng khả năng tiếp cận của người học

Cụ thể, 2.854 trường học, cơ quan tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã kích hoạt hồ sơ đơn vị, tham gia nền tảng. Hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt tham gia Minigame, gần 300.000 lượt truy cập và tương tác trên mini mạng xã hội, cùng hơn 60.200 lượt đọc, tải cẩm nang số.

Bên cạnh đó, có 1.759 tiết học được tổ chức, 68.376 lượt mở phòng Minigame, hơn 4.500 tác phẩm sáng tạo được đăng tải và 213.000 chứng nhận số an toàn được cấp tự động. Đáng chú ý, 598 báo cáo hưởng ứng kèm minh chứng của các đơn vị cũng được cập nhật trên hệ thống.

Hơn 1 triệu lượt tham gia Minigame được ghi nhận trên nền tảng chỉ sau 7 ngày triển khai Chiến dịch "Không Một Mình – Kết nối không tổn thương

Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp học liệu chuẩn hóa, tương tác cộng đồng và cơ chế thi đua trực tuyến. Người học không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động thực hành, sáng tạo và lan tỏa thông điệp tích cực.

Mô hình nền tảng công nghệ số của Công an TP. Hồ Chí Minh là minh chứng cho hướng tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với khả năng tùy biến, mở rộng, nền tảng có thể tiếp tục được ứng dụng trong các chiến dịch truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.