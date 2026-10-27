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Giáo dục

Các trường học tại TP. Hồ Chí Minh chung tay hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”

THANH HOÀI, THANH HẢI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Không Một Mình”, các trường học tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Tại Trường THCS Thắng Nhì, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bạo lực học đường được tổ chức với nhiều hình thức trực quan, sinh động. Qua đó, học sinh được hướng dẫn nhận diện các chiêu trò dụ dỗ, đe dọa trên mạng xã hội và cách ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

Cô giáo đứng trên bục giảng hướng dẫn học sinh xem video tình huống trên màn hình tivi gắn giữa bảng đen - Ảnh 1.

Giáo viên lồng ghép video trực quan hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trong tiết sinh hoạt chuyên đề tại lớp học

Em Nguyễn Thị Thảo Nguyên - học sinh Trường THCS Thắng Nhì cho biết sau buổi tuyên truyền, em rút ra bài học không đi một mình ở những nơi hoang vắng, không tự giải quyết các vấn đề phát sinh trên mạng xã hội hay tại trường học mà cần báo với thầy cô, cha mẹ để được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Tịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì
Trường chúng tôi hướng tới các em biết tập trung nhận diện các hội, nhóm kín, các hành vi bôi nhọ, kích động bạo lực trên không gian mạng, đồng thời lập các kênh tiếp nhận phản ánh bảo mật và phối hợp với giáo viên tư vấn tâm lý để can thiệp kịp thời trước khi các mâu thuẫn.

Bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức từ báo cáo viên công an phường, học sinh còn trực tiếp tham gia các tiểu phẩm tái hiện tình huống nguy hiểm và thực hành cách xử lý phù hợp. Qua đó, những kỹ năng tự bảo vệ được truyền tải gần gũi, giúp các em dễ ghi nhớ và vận dụng vào thực tế.

Xây dựng môi trường học đường an toàn trên không gian mạng

Tại Trường THCS Võ Trường Toản, phường Tam Thắng, thông điệp an toàn số được lồng ghép vào các tiết sinh hoạt lớp thông qua video trực quan và những buổi trao đổi cởi mở. Đây cũng là dịp để học sinh chia sẻ những vấn đề gặp phải, từ đó được thầy cô hướng dẫn cách phòng tránh và tìm kiếm sự trợ giúp.

Học sinh ngồi kín các dãy bàn trong hội trường theo dõi màn hình trình chiếu bài giảng về kỹ năng an toàn trên không gian mạng - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền chuyên đề phòng, chống xâm hại trực tuyến và bạo lực học đường

Em Mai Nguyễn Bảo Anh - học sinh Trường THCS Võ Trường Toản: "Qua buổi tuyên truyền này giúp ích cho em được là cải thiện về kiến thức và biết cách phòng, chống bạo lực trên mạng xã hội. Qua đó thì cũng giúp ích cho em là có thêm những kiến thức bổ ích và kinh nghiệm đáng nhớ về bảo vệ bản thân".

Theo bà Lê Thị Thanh Nhạn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, nhà trường phối hợp với Ban tư vấn học đường để kết nối, hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, việc trang bị kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ trên môi trường mạng là yêu cầu cần thiết đối với học sinh.

Sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng công an cũng góp phần giúp các em chủ động lên tiếng khi gặp khó khăn. Trung tá Hoàng Thị Thu Hiền - Công an phường Tam Thắng cũng cho biết việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và giải đáp thắc mắc giúp lực lượng công an hiểu rõ hơn tâm lý học sinh, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Các trường học tại TP. Hồ Chí Minh chung tay hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” - Ảnh 3.
Các trường học tại TP. Hồ Chí Minh chung tay hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” - Ảnh 4.

Học sinh tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường và tội phạm mạng tại sân trường

Không gian mạng có thể là ảo, nhưng những tổn thương mà học sinh phải đối mặt là có thật. Vì vậy, bên cạnh việc cảnh báo nguy cơ, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” còn hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, nơi học sinh được lắng nghe, tin tưởng và có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, các em sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân, không để mình bị cô lập trước những hành vi đe dọa hay bạo lực.

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