Tại trụ sở Liên minh Châu Âu EU ở Brussels ngày 26/11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên không thể đạt đồng thuận sau hơn 12 giờ đàm phán về Khung Tài chính Đa niên (ngân sách dài hạn) giai đoạn 2028-2034. Ngân sách 7 năm của EU chủ yếu do 27 nước thành viên đóng góp theo quy mô nền kinh tế, dự kiến tương đương từ 1% đến 1,2% tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân của khối. Để ngân sách có hiệu lực, tất cả 27 nước phải nhất trí tuyệt đối.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa trước thềm thảo luận ngân sách với các lãnh đạo EU tại Brussels ngày 26/11 (Nguồn: Politico)

Bất đồng cốt lõi nằm ở quy mô chi tiêu và cách phân bổ nguồn vốn. Trong cơ cấu hiện nay, trợ cấp nông nghiệp và chính sách gắn kết (nguồn vốn đầu tư hạ tầng cho các nước thành viên nghèo hơn nhằm thu hẹp chênh lệch mức sống trong khối) mỗi lĩnh vực chiếm khoảng một phần ba tổng ngân sách.

Theo hai nhà ngoại giao EU, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa sẽ trình dự thảo ngân sách mới với các khoản cắt giảm bổ sung trong vài tuần tới. Dù vậy, hướng đi này lập tức vấp phải phản ứng trái chiều giữa hai nhóm lợi ích.

Nhóm các “quốc gia đóng góp ròng” (những nước nộp vào ngân sách chung nhiều hơn số tiền nhận lại), gồm Đức, Áo, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, và Phần Lan, yêu cầu thu hẹp quy mô ngân sách để ưu tiên quốc phòng và an ninh.

Ngược lại, nhóm “những người bạn gắn kết” do Pháp và Italia dẫn đầu, cùng Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc, kiên quyết bảo vệ quỹ nông nghiệp và phát triển vùng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi các đề xuất cắt giảm của ông Costa là “sai lầm chiến lược” đối với Châu Âu.

(Từ trái sang) Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde, và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại hội nghị ở Brussels ngày 26/11 (Nguồn: AP)

Trong khi đó, nguồn tài chính cho Ucraina - Khi xung đột gần bước sang năm thứ năm – cũng là điểm nghẽn lớn tại cuộc họp. Dù EU đã duyệt khoản vay 90 tỷ euro từ gần một năm trước cho nhu cầu hai năm của Kiev, các đợt không kích tăng cường của Nga vào hạ tầng năng lượng, dân sự cùng tình trạng gián đoạn thương mại Biển Đen tiếp tục đẩy ngân sách Ucraina vào thế khó.

Bên cạnh gói 100 tỷ euro dự kiến trong ngân sách 7 năm, lãnh đạo EU phải quyết định khoản vay mới 49 tỷ USD cho năm tới và liệu có trích ngân sách chung của khối để trả chi phí phục vụ khoản vay này hay không.

Lãnh đạo 27 nước sẽ tìm cách chốt thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày bắt đầu từ 17/12 tới.