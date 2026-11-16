Singapore đón mùa lễ hội cuối năm với loạt sự kiện đặc sắc

Hòa mình vào không khí K-pop cùng chuỗi hoạt động BTS tại Singapore

Cuối năm nay, Singapore sẽ trở thành điểm hẹn dành cho người hâm mộ BTS với chương trình “BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE”.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên tại Đông Nam Á của chuỗi hoạt động trong năm 2026, do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) phối hợp cùng tập đoàn giải trí HYBE tổ chức.

Sự kiện “BTS THE CITY ARIRANG” (Ảnh: STB)

Diễn ra từ ngày 1 đến 31/12 tại 10 địa điểm trên khắp Đảo quốc, chương trình đưa không khí âm nhạc BTS lan tỏa đến nhiều địa danh quen thuộc. Tại Gardens by the Bay và Jewel Changi Airport, du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc.

Trong khi đó, Bảo tàng Quốc gia Singapore tổ chức những hoạt động theo chủ đề nhóm nhạc, còn Phòng trưng bày Quốc gia Singapore mang đến hành trình khám phá kết hợp nghệ thuật và K-pop.

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Visa vừa ký kết thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm (Ảnh: STB)

Không khí lễ hội còn mở rộng đến khu vực Marina Bay, Singapore River và đảo Sentosa. Resorts World Sentosa sẽ có khu vực dành riêng cho người hâm mộ, các không gian trải nghiệm theo chủ đề và màn trình diễn pháo hoa tại Universal Studios Singapore.

Một số hoạt động tại không gian công cộng có thể tham gia mà không cần vé concert, giúp du khách dễ dàng kết hợp trải nghiệm âm nhạc với hành trình khám phá thành phố.

Sắc màu Giáng sinh ngập tràn khắp Đảo quốc Singapore

Mùa lễ hội cuối năm cũng là dịp Singapore khoác lên mình diện mạo rực rỡ với nhiều hoạt động dành cho gia đình và nhóm bạn.

Tại Gardens by the Bay, sự kiện “Christmas Wonderland” trở lại lần thứ 13, từ ngày 27/11/2026 đến 3/1/2027, với không gian hội chợ rộng khoảng 30.000 mét vuông tại khu Supertree Grove và The Meadow.

Chuỗi hoạt động Giáng sinh thắp sáng Gardens by the Bay và Orchard Road (Ảnh: STB)

Du khách có thể chiêm ngưỡng những công trình ánh sáng nổi bật, trải nghiệm hiệu ứng tuyết trong chương trình “Blizzard Time” bên dưới tác phẩm Spalliera, hoặc theo dõi màn trình diễn “Flying Santa”.

Khu vực lễ hội còn có các trò chơi hội chợ và hoạt động giải trí mang chủ đề Giáng sinh, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Sự kiện “Glowcean Wonderland” (Ảnh: STB)

Trong khi đó, Orchard Road - tuyến phố mua sắm nổi tiếng của Singapore - sẽ tổ chức chương trình “Christmas on A Great Street 2026” từ ngày 17/11/2026 đến 3/1/2027, với chủ đề “Season of Golden Joy”.

Những ánh đèn trang trí, âm nhạc lễ hội và màn trình chiếu đa phương tiện tại khách sạn Hilton Singapore Orchard góp phần tạo nên không khí Giáng sinh trên khắp tuyến phố.

Chương trình “Christmas on A Great Street 2026” (Ảnh: STB)

Du khách có thể ghé các khu “Great Christmas Village” tại Ngee Ann City Civic Plaza và Shaw House Urban Plaza để thưởng thức hoạt động giải trí. Chương trình “Great Christmas Eve Street Party” hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn náo nhiệt tại khu phố mua sắm.

Bên cạnh đó, Singapore Oceanarium tại Resorts World Sentosa cũng giới thiệu “Glowcean Wonderland” từ ngày 27/11/2026 đến 3/1/2027. Không gian thủy cung được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc ánh sáng lấy cảm hứng từ sinh vật biển.

Ngoài ra, sự kiện còn kết hợp hoạt động khám phá tương tác cùng cá đuối Manja và các màn trình diễn dưới nước do thợ lặn hóa trang thành ông già Noel thực hiện.

Khám phá nghệ thuật đại chúng qua triển lãm quy mô lớn tại Singapore

Với những du khách yêu thích nghệ thuật và văn hóa, triển lãm “Pop after Pop: Art around Us” tại National Gallery Singapore là một điểm đến đáng chú ý trong dịp cuối năm.

Diễn ra từ ngày 11/12/2026 đến 4/4/2027, triển lãm do National Gallery Singapore phối hợp cùng Quỹ Solomon R. Guggenheim tại New York thực hiện.

Triển lãm “Pop after Pop” (Ảnh: STB)

Sự kiện giới thiệu hơn 200 tác phẩm của trên 100 nghệ sĩ, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring và Yoshitomo Nara, cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Đông Nam Á.

Thông qua hội họa, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức sáng tạo khác, triển lãm khai thác cách nghệ sĩ sử dụng hình ảnh quen thuộc, vật dụng đời thường và văn hóa đại chúng để tạo nên những góc nhìn mới về nghệ thuật.

Không chỉ dành cho những người thường xuyên tham quan bảo tàng, triển lãm còn mở ra cơ hội tiếp cận Pop Art qua những hình ảnh gần gũi, màu sắc nổi bật.

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm (Ảnh: STB)

Đặc biệt, một lộ trình tham quan kết hợp nghệ thuật và K-pop cũng được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình “BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE”, tạo thêm trải nghiệm cho người hâm mộ âm nhạc.

Với các hoạt động trải dài từ âm nhạc, lễ hội đến nghệ thuật, Singapore mang đến nhiều lựa chọn để du khách làm mới hành trình khám phá vào những tháng cuối năm.

Nguồn tin: Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam