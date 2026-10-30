Đi Singapore thong dong với 3 điểm đến không cần "chạy show"

Giữa vô số gợi ý du lịch trên mạng xã hội, việc cố gắng ghé thật nhiều địa điểm đôi khi khiến chuyến đi trở nên vội vã. Thay vì "chạy show", du khách có thể chọn ít điểm đến hơn, dành thời gian khám phá và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Từ những khu bảo tồn thiên nhiên, hòn đảo thanh bình đến không gian giải trí ngay tại sân bay, Singapore mang đến nhiều lựa chọn để tận hưởng hành trình trọn vẹn mà chẳng cần tất bật với lịch trình dày đặc.

Khám phá thiên nhiên Singapore tại Mandai

Không cần liên tục di chuyển, du khách vẫn có thể dành trọn một ngày khám phá thế giới động vật tại Mandai Wildlife Reserve (Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai) nằm ở phía Bắc Singapore.

Quần thể này quy tụ nhiều điểm tham quan nổi bật như Singapore Zoo với các loài đười ươi, hươu cao cổ; Bird Paradise với 8 khu vực mô phỏng môi trường sống của các loài chim; River Wonders với lợn biển và gấu trúc khổng lồ.

Du khách yêu thích khám phá có thể trải nghiệm những lối đi trên cao giữa tán rừng tại Rainforest Wild Asia hoặc tham gia hành trình ngắm động vật về đêm tại Night Safari.

Giữa không gian xanh mát tại Singapore Zoo, du khách có thể quan sát các loài động vật hoang dã trong môi trường sống được thiết kế gần gũi với tự nhiên (Ảnh: STB)

Không nhất thiết phải ghé thăm tất cả trong một ngày, du khách có thể chọn một hoặc hai công viên yêu thích, dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng thiên nhiên. Mandai Boardwalk dài 3,3 km bên hồ Upper Seletar là một sự lựa chọn tản bộ miễn phí.

Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree mang đến không gian nghỉ dưỡng giữa rừng xanh và mặt hồ yên ả (Ảnh: The Urban List)

Singapore có những hòn đảo bình yên

Rời xa những tòa nhà chọc trời và khu mua sắm sầm uất, du khách có thể khám phá một Singapore yên bình hơn tại Southern Islands (Quần đảo phía Nam), chỉ cách đất liền một chuyến phà.

Từ bến Marina South Pier, du khách có thể đến đảo Lazarus và St. John's, hai điểm đến được kết nối bằng lối đi bộ.

Lazarus nổi bật với bãi cát trắng, làn nước xanh trong, thích hợp để tản bộ, đọc sách hay thư giãn bên biển (Ảnh: Little Day Out)

Trên đảo St. John's, tuyến đi bộ dài 2,8 km với 15 điểm dừng đưa du khách khám phá lịch sử và hệ sinh thái tự nhiên, từ rừng ngập mặn đến các bãi bùn ven bờ. Hành trình kéo dài khoảng 1 - 1,5 giờ, phù hợp với những ai muốn kết hợp nghỉ ngơi và tìm hiểu thiên nhiên.

Đảo St. John's mang đến không gian biển xanh yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị Singapore (Ảnh: Traveloka)

Trước khi khởi hành, du khách nên kiểm tra lịch phà khứ hồi, theo dõi thời tiết và chuẩn bị vật dụng cần thiết. Phần còn lại của ngày có thể dành cho những khoảnh khắc thong dong bên biển, không cần vội vã theo lịch trình.

Singapore biến giờ chờ bay thành trải nghiệm thú vị

Du khách có thể tận dụng vài giờ cuối buổi tối tại Singapore để khám phá Jewel Changi Airport, khu phức hợp mua sắm, vui chơi và thư giãn ngay trong sân bay Changi.

Điểm nhấn nổi bật là HSBC Rain Vortex, thác nước trong nhà cao 40 mét giữa không gian xanh của Shiseido Forest Valley. Du khách có thể tản bộ qua các tầng để ngắm thác từ nhiều góc nhìn hoặc thưởng thức màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc vào buổi tối.

HSBC Rain Vortex là điểm nhấn ấn tượng tại Jewel Changi Airport (Ảnh: Changi Airport)

Tại Canopy Park, du khách có thể thử sức với mê cung gương, khám phá những tấm lưới treo trên cao hoặc đi qua cầu kính Canopy Bridge ở độ cao 23 mét. Ngoài ra, khu phức hợp còn có nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng để ăn uống, mua sắm trước giờ bay.

Từ mê cung gương đến những tấm lưới trên cao, Canopy Park mang đến nhiều trải nghiệm vui chơi thú vị (Ảnh: Changi Airport)

Thay vì chỉ chờ đến giờ khởi hành, du khách có thể biến những giờ cuối tại Singapore thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Bởi đôi khi, hành trình trọn vẹn không nằm ở số điểm đã ghé qua, mà ở cách mỗi người tận hưởng từng khoảnh khắc.

Nguồn tin: Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam