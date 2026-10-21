Khám phá Singapore qua loạt sự kiện văn hóa đại chúng trong cuối năm 2026

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB), tính đến ngày 26/9/2026, tổng lượng khách du lịch quốc tế (IVA) đến Singapore đạt 12,65 triệu lượt, trong đó có khoảng 265.310 lượt du khách đến từ Việt Nam. Nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhiều hoạt động giải trí và văn hóa đại chúng được STB giới thiệu.

Sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại Westlife

Sự trở lại của nhóm nhạc pop huyền thoại Westlife trong khuôn khổ chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm sự nghiệp mang tên "Westlife 25: The Anniversary World Tour" được đông đảo khán giả đón nhận. Sau khi toàn bộ vé của hai đêm diễn ngày 16 và 17/1/2027 nhanh chóng được bán hết, ban tổ chức đã quyết định bổ sung đêm diễn thứ ba vào lúc 20 giờ ngày 18/1/2027 tại Singapore Indoor Stadium (Sân vận động trong nhà Singapore).

Westlife bổ sung đêm diễn thứ ba tại Singapore trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 25 năm hoạt động (Ảnh: Unusual Entertainment)



Với mức giá vé từ 138 đến 328 SGD trên hệ thống Ticketmaster Singapore, người hâm mộ sẽ có dịp thưởng thức lại những bản tình ca gắn liền với tên tuổi của nhóm như Flying Without Wings, If I Let You Go, My Love hay Uptown Girl.

Toy Story kết hợp cùng không gian sáng tạo của G-DRAGON

Đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên tại Đông Nam Á, triển lãm pop-up "Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN" tại khu vực CQ @ Clarke Quay đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu thích văn hóa đại chúng.

Sự kiện là màn kết hợp giữa thương hiệu hoạt hình kinh điển Toy Story (Disney và Pixar) cùng PEACEMINUSONE - thương hiệu thời trang do G-DRAGON và Gee Eun đồng sáng lập.

Toy Story kết hợp cùng vũ trụ sáng tạo của G-DRAGON tại triển lãm “THE FIRST FAN” (Ảnh: PEACEMINUSONE)



Không gian triển lãm tái hiện các nhân vật quen thuộc như Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Aliens hay Forky qua phong cách đặc trưng của PEACEMINUSONE.

Với thời gian diễn ra từ ngày 16/10 đến 11/11/2026, sự kiện mang đến cơ hội trải nghiệm các hoạt động tương tác cùng hệ sinh thái sản phẩm độc quyền từ mô hình, thú bông cho đến trang phục, phụ kiện dành cho du khách quốc tế và khán giả Việt Nam yêu mến văn hóa K-pop.

Giải chạy "Pokémon RUN 30" mở cửa tự do

Đánh dấu cột mốc 30 năm ra mắt của thương hiệu, sự kiện "Pokémon RUN 30: Singapore Edition" tại The Kallang mở cửa tự do khu vực lễ hội để chào đón du khách.

Được tổ chức trong hai ngày từ 7 đến 8/11/2026 (từ 7 giờ đến 14 giờ) tại Stadium Roar, The Kallang, giải chạy dài khoảng 4km đưa người tham gia hóa thân thành các Huấn luyện viên Pokémon chính hiệu.

Hành trình bắt đầu khi người tham gia chọn Pokémon đồng hành, sau đó chinh phục các thử thách tại khu vực Nhà thi đấu Pokémon (Pokémon Gym), ghé thăm các trạm tiếp nước tại Trung tâm Pokémon (Pokémon Center) và sưu tầm nhãn dán để hoàn thiện cuốn bách khoa toàn thư Pokédex.

Người hâm mộ Pokémon có thể hóa thân thành Huấn luyện viên Pokémon tại "Pokémon RUN 30: Singapore Edition"(Ảnh: Pokémon)

Bên cạnh các gói vé tham gia đường chạy chính với mức giá từ 138 SGD cho vé phổ thông, điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng và các gia đình chính là Khu lễ hội Pokémon (Pokémon Festival Zone) hoàn toàn miễn phí vào cửa.

Tại không gian này, người hâm mộ mọi lứa tuổi có thể tự do tham gia diễu hành, giao lưu trực tiếp cùng Pikachu, khám phá Đường hầm thời gian Pokémon (Pokémon Time Tunnel) và mua sắm các sản phẩm sưu tầm độc quyền kỷ niệm 30 năm. Khu vực này cũng là nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm trò chơi điện tử, đấu thẻ bài Pokémon Trading Card Game và các tựa game trên điện thoại, tạo nên một không gian vui chơi trọn vẹn dành cho du khách quốc tế.

"The Story of Studio Ghibli": Triển lãm quy mô lớn nhất lịch sử ra mắt toàn cầu tại Gardens by the Bay

Lần đầu tiên ra mắt tại Gardens by the Bay (Singapore), triển lãm "The Story of Studio Ghibli" mang đến không gian trải nghiệm rộng gần 3.500 mét , tái hiện sống động các tác phẩm hoạt hình kinh điển của Nhật Bản.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18/12/2026 đến 4/7/2027 (mở cửa từ 10g đến 19g hằng ngày) tại khu vực West Lawn, Gardens by the Bay, được phối hợp sản xuất bởi TSUKURU, INC. và M Experience với sự hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Với giá vé tiêu chuẩn từ 43 SGD, triển lãm đưa du khách bước vào 12 không gian được tái hiện theo tỷ lệ thật, hiện thực hóa hơn 4 thập kỷ sáng tạo của hãng phim danh tiếng đến từ Nhật Bản.

“The Story of Studio Ghibli” lần đầu ra mắt thế giới tại Gardens by the Bay (Ảnh: Honeycombers)



Các tác phẩm gắn liền với nhiều thế hệ khán giả như "Nausicaä của Thung lũng Gió", "Hàng xóm của tôi là Totoro", "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki", "Công chúa Mononoke", "Vùng đất linh hồn", "Lâu đài di động của Howl" và "Thiếu niên và chim diệc" đều được tái hiện trong sự kiện.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là mô hình 3D cao 8 mét mô phỏng khu nhà tắm trong Vùng đất linh hồn. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội đứng cạnh Totoro khi chờ xe buýt Catbus, chạm mặt Ohmu khổng lồ trong Nausicaä của Thung lũng Gió hay bước chân vào khu rừng huyền bí của Công chúa Mononoke.

Với chuỗi sự kiện giải trí và văn hóa đa dạng từ các sân khấu âm nhạc quốc tế đến không gian trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu trong kế hoạch du lịch cuối năm của du khách Việt.

Nguồn tin: Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam