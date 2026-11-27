Bước vào thế giới hoạt hình Studio Ghibli tại Singapore

Từ ngày 18/12/2026, triển lãm “The Story of Studio Ghibli” sẽ ra mắt toàn cầu tại Gardens by the Bay, Singapore.

Với diện tích gần 3.500m², triển lãm tái hiện 12 bối cảnh từ những bộ phim nổi tiếng như “My Neighbor Totoro”, “Spirited Away”, “Kiki’s Delivery Service” và “Howl’s Moving Castle”. Đây cũng là phiên bản có quy mô lớn nhất của triển lãm tính đến nay.

Nhân vật Vô Diện trong bộ phim “Spirited Away” sẽ được tái hiện tại triển lãm “The Story of Studio Ghibli” (Ảnh: M Experience)

Điểm nhấn là mô hình nhà tắm cao 8m trong “Spirited Away”, lần đầu được tái hiện dưới dạng mô hình ba chiều với quy mô này.

Du khách còn có thể khám phá phòng lò hơi của Kamaji, gặp gỡ Vô Diện hay chụp ảnh cùng Totoro tại trạm xe buýt quen thuộc. Triển lãm kết hợp mô hình kích thước thật và công nghệ tương tác, dự kiến kéo dài đến ngày 4/7/2027.

Khám phá thiên nhiên qua trải nghiệm tương tác

Tại Mandai Wildlife Reserve, khu khám phá thiên nhiên trong nhà “Exploria” mang đến hành trình trải nghiệm qua năm thế giới nhập vai trên diện tích khoảng 10.000m².

Không gian khám phá thiên nhiên tương tác tại khu “Exploria” đưa du khách đến gần hơn với những thế giới tự nhiên kỳ thú (Ảnh: Mandai Wildlife Group)

Ra mắt từ tháng 3/2026, không gian đưa du khách khám phá nhiều môi trường tự nhiên, từ kỷ nguyên tiền sử đến hệ sinh thái vi mô và đại dương sâu.

Thông qua vòng tay RFID, người tham gia có thể kích hoạt các điểm tương tác, tạo hình đại diện kỹ thuật số và thu thập huy hiệu sinh vật trong quá trình tham quan.

Hoạt động “PADI Discover Snorkelling” mang đến một góc nhìn mới cho người tham gia về các sinh vật biển (Ảnh: Singapore Oceanarium)

Trong khi đó, Singapore Oceanarium giới thiệu hoạt động “PADI Discover Snorkelling”, cho phép du khách lặn ống thở tại khu vực “Open Ocean Habitat” để quan sát sinh vật biển từ dưới mặt nước.

Người tham gia không cần có kinh nghiệm trước đó và sẽ được hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, quy tắc an toàn trước khi trải nghiệm.

Đón mùa Giáng sinh với loạt hoạt động đặc sắc tại Singapore

Không khí lễ hội cuối năm lan tỏa từ sân bay Changi đến những tuyến phố mua sắm và công viên giải trí.

Tại Changi Airport và Jewel Changi Airport, chương trình “Changi Festive Village 2026” mang chủ đề Pokémon diễn ra tại các khu trưng bày, điểm chụp ảnh và hoạt động tương tác cùng Pikachu, Eevee, Snorlax.

Không gian theo chủ đề Pokémon tại Changi Airport và Jewel mang đến nhiều điểm chụp ảnh thú vị cho du khách (Ảnh: Changi Airport)

Đặc biệt, Jewel có cây thông Giáng sinh cao 16m tại Forest Valley và hiệu ứng tuyết rơi nhân tạo.

Tại đại lộ Orchard, chương trình “Christmas on A Great Street” diễn ra từ ngày 17/11/2026 đến 3/1/2027 với hệ thống ánh sáng trang trí, các khu hội chợ “Great Christmas Village” và nhiều hoạt động giải trí.

Đại lộ Orchard rực rỡ với những không gian trang trí và ánh đèn lung linh mỗi dịp Giáng sinh (Ảnh: Orchard Road)

Du khách có thể khám phá không gian sáng tạo LEGO, khu trưng bày Marvel và thưởng thức các tiết mục biểu diễn tại sự kiện “Great Christmas Eve Street Party” vào đêm 24/12.

Một điểm đến khác là Universal Studios Singapore với chương trình “A Universal Christmas”, diễn ra từ ngày 27/11/2026 đến 3/1/2027.

Các nhân vật hoạt hình quen thuộc góp phần tạo nên không khí Giáng sinh vui nhộn tại công viên chủ đề Universal Studios Singapore (Ảnh: Little Steps Asia)

Tại Hollywood Boulevard, cây thông “Confectionery Christmas” cao 10m được trang trí theo chủ đề bánh kẹo. Du khách còn có thể thưởng thức chương trình âm nhạc “Universal Jingle Jam”, gặp gỡ các nhân vật quen thuộc và theo dõi pháo hoa vào một số đêm được chọn.

Với các hoạt động trải dài từ triển lãm, hoạt động trải nghiệm đến chương trình nghệ thuật, Singapore hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn để du khách làm mới hành trình khám phá vào những tháng cuối năm.

Nguồn: Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam