Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu bị trúng thủy lôi và chìm ở eo biển Hormuz

Trong thông báo, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không nêu tên hoặc quốc tịch của hai con tàu. Tuy nhiên, họ cho biết sự việc đã khiến một siêu tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô bốc cháy và chìm ở vùng biển phía nam vịnh Persian.

UKMTO báo cáo các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz đang gia tăng (Nguồn: Al Jazeera)

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nắm được thông tin từ cơ quan hàng hải Ấn Độ về vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh Persian.

Theo UKMTO, toàn bộ thủy thủ đoàn đã an toàn, nhưng hiện chưa thể xác định mức độ thiệt hại và tác động đến môi trường. Hiện chưa rõ đây có phải sự việc mà IRGC đề cập hay không.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông ngày 15/11.

Tàu USS Theodore Roosevelt di chuyển trên Thái Bình Dương, ngày 19/06/2026 (Nguồn: Clash Report)

Tàu này sẽ gia nhập lực lượng gồm tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đang hoạt động tại khu vực. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn triển khai nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer.

Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.