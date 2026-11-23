Hoàn thiện quy định xử phạt nguội, đẩy mạnh chuyển đổi số

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi gồm 6 chương, 128 điều, tập trung hoàn thiện quy trình xử phạt, cắt giảm các thủ tục không cần thiết và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Đáng chú ý, dự thảo cho phép xử phạt không lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2026, Công an Thành phố đã ban hành gần 712.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có hơn 71.000 vụ xử phạt qua hình ảnh.

Hệ thống camera giám sát giao thông hỗ trợ phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả xử phạt nguội

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc xử phạt nguội đã được triển khai nhiều năm nhưng vẫn còn những khó khăn về trình tự, thủ tục và thời gian xử lý. Đặc biệt, sau khi sáp nhập ba địa phương, địa bàn quản lý rộng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, việc sửa đổi luật sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình ban hành và xử lý quyết định xử phạt, đồng thời tạo điều kiện ứng dụng công nghệ, thực hiện xử phạt trên môi trường điện tử. Qua đó, tăng tính công khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.

Xử phạt vi phạm hành chính phải bảo đảm quyền lợi người dân

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả xử phạt, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính cũng cần được xem xét thận trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người không liên quan.

Lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera tại trung tâm điều hành

Tiến sĩ Trần Thanh Thảo - Khoa Luật Hình sự, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lưu ý, một số biện pháp như ngừng cung cấp điện hoặc cắt kết nối internet có thể ảnh hưởng đến những người cùng sinh sống, thuê nhà hoặc có liên quan đến địa điểm vi phạm dù không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Việc hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả xử phạt nguội, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật.



