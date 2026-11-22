Tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn tổ chức dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc cùng các khối tham gia đã hội tụ, tạo hình biểu tượng khối đại đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn bó, thống nhất và sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam.