Hiện thực hóa giấc mơ an cư

11 năm gắn bó với nghề xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Trung Trực từng góp sức tạo nên nhiều công trình, mái nhà cho người khác. Thế nhưng, việc tìm kiếm một nơi an cư cho gia đình lại là hành trình không dễ dàng. Nhờ tiếp cận chính sách nhà ở xã hội, ông đã có cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên.

Ông Trần Trung Trực - Ngụ xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh, xúc động khi đón nhận thành quả sau nhiều năm tích góp. Với ông, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy vợ con có được mái ấm ổn định. Là người làm trong ngành xây dựng, ông cũng đánh giá cao chất lượng và mức độ hoàn thiện của căn hộ.

Bên trong căn hộ nhà ở xã hội được bố trí khoa học, đầy đủ tiện nghi từ phòng khách đến góc học tập cho trẻ nhỏ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho cư dân

Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương cho biết gia đình ban đầu có khoảng 200 - 300 triệu đồng, sau đó được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất 0,5% cố định trong 15 năm. Không gian sống thoáng đãng, có khu vực đi bộ cũng là một trong những tiện ích khiến bà hài lòng.

Dự án trở thành tổ ấm của mỗi gia đình, khi bà con di chuyển về đây thì các em bé có điều kiện học tập, vui chơi. Gia đình người lao động yên tâm ổn định cuộc sống. Việc phát triển nhà ở xã hội là nền tảng an cư người lao động. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, tôi mong sẽ có thêm nhiều khu nhà ở xã hội để bà con an cư. Ông Dương Tấn Vinh - Đại diện Tập đoàn Nam Long

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, chị Trần Thị Thanh Nga - Cán bộ, viên chức đang công tác tại địa phương, cũng đã tìm được cơ hội sở hữu nhà ở xã hội Chí Linh A với khoảng 100 triệu đồng vốn ban đầu. Với những người có thu nhập còn hạn chế, mức vốn ban đầu phù hợp giúp rút ngắn khoảng cách giữa mong muốn và khả năng sở hữu nhà.

Niềm hạnh phúc an cư của gia đình người lao động trong căn hộ nhà ở xã hội khang trang, khép lại những năm tháng thuê trọ thiếu ổn định tại TP. Hồ Chí Minh

Sau 10 năm lập gia đình, vợ chồng anh Trần Văn Vinh- Tỉnh Gia Lai, hiện là công nhân tại Khu công nghiệp VSIP, cũng đã khép lại những tháng ngày thuê trọ thiếu ổn định. Từ khoản tiền tích lũy cùng sự hỗ trợ của chính sách nhà ở xã hội, gia đình anh sở hữu căn hộ rộng hơn 50 m² tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh.

Anh Trần Văn Vinh chia sẻ: "Khi nhận nhà, cảm xúc của gia đình tôi rất khó tả, vợ tôi xúc động đến mức muốn rơi nước mắt. Đây là căn nhà đầu tiên của gia đình sau bao năm từ khi tôi vào Sài Gòn học tập, lập nghiệp. Có được một căn nhà thuộc sở hữu riêng, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc".

Nhà ở xã hội hướng đến chất lượng sống

Bên cạnh giá bán phù hợp với khả năng chi trả, chất lượng công trình và hệ thống tiện ích cũng là những yếu tố được người mua quan tâm. Ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong cho biết dự án chú trọng đầu tư các tiện ích như hồ bơi, công viên, hướng đến môi trường sống đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Theo ông, nhà ở xã hội không chỉ cần vừa túi tiền mà còn phải bảo đảm chất lượng và tiện ích để người lao động được thụ hưởng không gian sống tốt.

Không gian sảnh sinh hoạt chung khang trang, thoáng đãng tại dự án nhà ở xã hội, giúp các gia đình người lao động có môi trường sinh hoạt cộng đồng an toàn và thuận tiện

Từ những căn hộ đầu tiên được bàn giao, có thể thấy nhà ở xã hội đang mở ra thêm lựa chọn cho nhiều gia đình có thu nhập vừa và thấp. Khi có nơi ở ổn định, người lao động có thêm điểm tựa để an tâm làm việc, chăm lo cho gia đình và gắn bó lâu dài với thành phố.