TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng ngập do triều cường

Trong chiều tối 23/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, diện mưa khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa. Riêng các khu vực dọc ven biển phía Đông, đôi lúc có mưa trong buổi sáng do các vùng mây trên biển di chuyển vào đất liền.

Mưa dông có khả năng xuất hiện tại Nam Bộ trong chiều tối 23/11, TP. Hồ Chí Minh đề phòng ngập úng do triều cường

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TP. Hồ Chí Minh đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 Âm lịch. Tình trạng này có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông.

Bắc Bộ có mưa dông, miền Trung khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng

Tại Bắc Bộ, từ đêm 24-25/11, khu vực có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Sau thời gian này, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng đêm 24/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 24-26/11, phía Bắc, gồm khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng lưu ý, từ ngày 27-30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong khi đó, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng trong thời kỳ từ ngày 28-29/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong các đợt mưa dông trên cả nước, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.