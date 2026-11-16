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Siết chặt bảo vệ bản quyền, thúc đẩy kinh tế sáng tạo

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Trong bối cảnh nội dung số phát triển mạnh mẽ, bảo vệ bản quyền đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp và người làm sáng tạo. Việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại kinh tế mà còn tạo nền tảng cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Vi phạm bản quyền gây thất thoát lớn cho ngành nội dung số

Thị trường game Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, song cũng đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng phức tạp. Ước tính khoảng 20 - 30% doanh thu tiềm năng của ngành bị thất thoát qua các kênh không chính thống như máy chủ game lậu, nạp tiền trái phép và chợ đen vật phẩm ảo.

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Đại diện Cục Bản quyền tác giả và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác

Ông Nguyễn Hùng Cương - Phó Giám đốc Công ty VTC Intecom cho biết, hiện có 4 hình thức vi phạm phổ biến gồm vận hành máy chủ game lậu, chỉnh sửa hình ảnh để tạo game mới xâm phạm sở hữu trí tuệ, sử dụng hình ảnh, âm thanh của game có bản quyền để dẫn dụ người chơi đến game giả, và tổ chức nạp tiền trái phép, khiến dòng tiền không đi qua hệ thống chính thống tại Việt Nam.

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Hoạt động phát triển và vận hành trò chơi điện tử trong ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam

Những hành vi vi phạm bản quyền không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm thất thoát nguồn thu của các doanh nghiệp phát hành hợp pháp mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm suy giảm động lực đầu tư, sáng tạo và phát triển các sản phẩm nội dung số chất lượng cao, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và đối tác quốc tế đối với thị trường Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số 

Công tác bảo vệ bản quyền cần chuyển từ xử lý từng vụ vi phạm riêng lẻ sang chủ động phòng ngừa, tăng cường định danh, truy vết và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm tái diễn. Tiến sĩ Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung quy định minh bạch dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo (A.I.). Theo đó, cần làm rõ nguồn gốc, cách thức sử dụng dữ liệu và bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu khi dữ liệu được khai thác tạo ra giá trị thương mại.

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Người dùng trải nghiệm trò chơi điện tử trên thiết bị di động và máy tính trong môi trường số

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số. 

Đây không chỉ là giải pháp hạn chế thất thoát kinh tế mà còn góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng vững chắc để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.


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