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Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về đích

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
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(HTV) - Nhiều hạng mục quan trọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công. Trong giai đoạn nước rút, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện công trình mà còn bảo đảm các hệ thống vận hành đồng bộ, hướng đến mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026.

Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 1.

Đến giữa tháng 10/2026, nhiều hạng mục quan trọng của sân bay Long Thành đã tiến sát về đích. Trong đó, gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn đạt 99,5% khối lượng; Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt hơn 98%; Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách đạt hơn 96%. 

Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 2.
Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 3.
Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 4.

Tại nhà ga hành khách, Gói thầu 5.10 đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung những phần việc cuối cùng, từ lắp đặt nội thất, biển báo đến hoàn thiện các khu vực phục vụ hành khách, hướng đến mục tiêu hoàn thành trong tháng 12/2026 này.

Ông Đặng Văn Trung, Đại diện Đơn vị thi công Gói thầu 5.10, Cảng HKQT Long Thành cho biết: "Hiện tại, về gói thầu của nhà ga hành khách, đơn vị đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng. Từ nay đến tháng 12, nhà thầu sẽ tập trung vào các công tác lắp đặt nội thất, bảng hiệu, vệ sinh công nghiệp để đảm bảo điều kiện vận hành và khai thác nhà ga vào tháng 12 tới".

Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 5.

Cùng với nhà ga hành khách, các hạng mục giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những công trình có mối liên hệ trực tiếp, quyết định khả năng vận hành đồng bộ của sân bay. Theo kế hoạch, cánh Tây và khu trung tâm nhà ga được ưu tiên hoàn thiện và bố trí 4 đảo làm thủ tục phục vụ giai đoạn khai thác ban đầu.

Bên trong nhà ga, hệ thống xử lý hành lý, soi chiếu an ninh và các thiết bị chuyên ngành đang tiếp tục được lắp đặt, kiểm tra. Từ khâu làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến vận chuyển hành lý, tất cả đều được kết nối, vận hành thử để bảo đảm an toàn trước khi đón hành khách.

Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 6.
Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 7.

Ông Đặng Văn Trung, Đại diện Đơn vị thi công Gói thầu 5.10, Cảng HKQT Long Thành chia sẻ: "Để dự án về đích đúng tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng, với vai trò là nhà thầu xây dựng, các thành viên của liên danh cũng phải phối hợp với các nhà thầu về lắp đặt thiết bị cho công tác vận hành thử, để đảm bảo việc đưa dự án hoàn thành kịp tiến độ vào tháng 12 tới".

Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 8.
Sân bay Long Thành: Nhiều hạng mục trọng điểm tiến sát về - Ảnh 9.

Chặng nước rút của sân bay Long Thành đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu xây dựng và đơn vị lắp đặt thiết bị bởi tiến độ về đích không chỉ phụ thuộc vào từng công trình, mà còn ở khả năng kết nối, vận hành đồng bộ của toàn hệ thống. Mỗi phần việc hoàn thành là tạo điều kiện để những công đoạn tiếp theo được triển khai thông suốt./.


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