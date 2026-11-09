School Tour 2026: Lan tỏa thông điệp nói không với ma túy trong học đường

Học sinh tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy thông qua không gian triển lãm trực quan

Chương trình do lực lượng Công an TP.HCM phối hợp với Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM triển khai, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, tăng cường tương tác với giới trẻ. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật và nhận diện những nguy cơ đang tiềm ẩn trong môi trường học đường.

School Tour 2026: Đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh

Không khí sôi nổi tại chương trình School Tour 2026 với chủ đề “Cùng tuổi trẻ TP.HCM nói không với ma túy”

Tại chương trình, học sinh được tham gia không gian triển lãm thực tế, trải nghiệm các nội dung tuyên truyền thông qua mã QR, minigame trí tuệ, giao lưu với lực lượng Cảnh sát giao thông và các diễn đàn Talkshow dành riêng cho Gen Z. Cách tiếp cận này giúp những kiến thức về phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Theo đại diện Công an TP.HCM, công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đang đặt ra nhiều thách thức. Đáng chú ý, các loại ma túy thế hệ mới, chất kích thích núp bóng những sản phẩm như “Pod Chill” có nguy cơ len lỏi vào học đường. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông vẫn là mối đe dọa đối với sự an toàn của học sinh, sinh viên.

School Tour 2026: Xây dựng lá chắn phòng ngừa từ gia đình và nhà trường

School Tour 2026 hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ trong cuộc sống

Tiếp nối chương trình, School Tour 2026 hướng đến xây dựng ý thức tự bảo vệ trong mỗi bạn trẻ, giúp học sinh đủ bản lĩnh nói không với ma túy, đồng thời hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, có trách nhiệm.

Lực lượng Công an TP.HCM nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và tổ chức Đoàn trong công tác phòng ngừa. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Gợi ý: Có thể sử dụng thêm thông điệp “Bản lĩnh Gen Z: Nói không với ma túy – Đến trường an toàn” làm câu dẫn cho ảnh đại diện hoặc sapo video để tăng tính nhận diện chủ đề của chương trình.