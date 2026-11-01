Phiên tòa giả định giúp học sinh nhận biết hệ lụy ma túy

Thay vì chỉ nghe phổ biến các quy định, giáo viên và học sinh Trường THCS Thắng Nhất, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh được theo dõi một phiên tòa giả định về tội phạm ma túy. Hoạt động do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 phối hợp với nhà trường tổ chức.

Toàn cảnh phiên tòa giả định về ma túy được tổ chức tại Trường THCS Thắng Nhất, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh

Phiên tòa giả định nhắc học sinh không chủ quan trước pháp luật

Phiên tòa được xây dựng theo các bước tố tụng, gồm công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận và tuyên án. Qua đó, học sinh có thể hình dung cách một vụ án liên quan đến ma túy được xem xét tại tòa, thay vì chỉ ghi nhớ quy định pháp luật qua lời giảng.

Đây là tình huống giả định phục vụ tuyên truyền, không phải vụ xét xử thực tế. Việc thể hiện các công đoạn tố tụng giúp học sinh theo dõi diễn biến và hiểu hơn về hậu quả pháp lý của các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Chủ tọa phiên tòa và các hội thẩm nhân dân tham gia tái hiện hoạt động xét xử trong tình huống giả định

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhận xét phương pháp tuyên truyền này phù hợp với học sinh trung học cơ sở.

“Phiên tòa giả định giúp học sinh dễ hiểu pháp luật, tránh suy nghĩ còn nhỏ tuổi thì không phạm tội”, ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Với học sinh, phiên tòa giả định tái hiện các tình tiết thành diễn biến có xét hỏi, tranh luận và kết quả xử lý. Nhờ vậy, bài học pháp luật trở nên trực quan và dễ ghi nhớ.

Em Bùi Lan Chi - Học sinh Trường THCS Thắng Nhất, cho biết chương trình giúp em hiểu rõ hơn về pháp luật Việt Nam và hình phạt liên quan đến ma túy.

Từ trải nghiệm này, học sinh có cơ hội liên hệ kiến thức với tình huống pháp lý cụ thể. Đồng thời, hình thức mô phỏng giúp các em thấy rằng những hành vi phạm tội liên quan đến ma túy có thể kéo theo hậu quả pháp lý, thay vì chỉ tiếp nhận thông điệp cảnh báo chung.

Phòng, chống ma túy cần sự tham gia của cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhất, mong học sinh hiểu pháp luật và nói không với ma túy trong trường học cũng như ngoài xã hội. Bên cạnh đó, bà kỳ vọng chương trình lan tỏa tới học sinh trường bạn và phụ huynh tại phường Rạch Dừa, rộng hơn là TP. Hồ Chí Minh.

Vì vậy, phiên tòa giả định còn tạo chất liệu để học sinh trao đổi thêm với gia đình, thầy cô về quy định pháp luật và những nguy cơ từ ma túy. Hoạt động có thể là điểm khởi đầu cho những cuộc trao đổi tiếp nối ngoài phạm vi buổi tuyên truyền.

Học sinh Trường THCS Thắng Nhất tham gia chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua hình thức phiên tòa giả định

Ở phạm vi rộng hơn, hoạt động chuyển tải thông điệp mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cùng tham gia phòng, chống ma túy. Đây cũng là một nội dung gắn với mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 được nêu trong chương trình.