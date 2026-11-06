CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật
HOÀNG HẠNH

(HTV) - Sau đợt tẩy trắng nghiêm trọng năm 2024, nhiều rạn san hô tại Côn Đảo đang được theo dõi và phục hồi bằng các giải pháp khoa học. Hành trình này cần sự kiên trì của các chuyên gia cùng sự chung tay của cộng đồng.

Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV Hành động xanh

Ẩn dưới làn nước trong xanh của Côn Đảo là hệ sinh thái biển phong phú với khoảng 1.800 ha rạn san hô, gồm 360 loài. Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc, san hô còn là nơi trú ẩn, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển.

Tuy nhiên, năm 2024, nhiệt độ nước biển tăng cao kéo dài đã khiến san hô tại một số khu vực như Đầm Tre, Hòn Tài và Bãi Cát Lớn bị tẩy trắng nghiêm trọng. Tỷ lệ san hô chết ở vùng nước nông được ghi nhận lên đến 80-90%. Trước những tổn thất này, công tác phục hồi hệ sinh thái biển trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV hành động xanh- Ảnh 1.
Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV hành động xanh- Ảnh 2.
Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV hành động xanh- Ảnh 3.

Từ tháng 8/2024, các vườn ươm san hô được triển khai tại Hòn Đụng và Đất Thắm với hơn 200 khay giá thể, khoảng 10.000 tập đoàn san hô

Từng nhánh san hô được lựa chọn, cố định và theo dõi khả năng sinh trưởng. Quá trình này đòi hỏi nghiên cứu kỹ về độ sâu, nhiệt độ, ánh sáng, độ đục và dòng chảy để tạo điều kiện phù hợp cho san hô phát triển.

Bên cạnh phục hồi chủ động, Vườn quốc gia Côn Đảo còn duy trì giám sát định kỳ tại 21 điểm gồm rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Giai đoạn 2026-2030, đơn vị đặt mục tiêu phục hồi từ 5-10 ha rạn san hô suy thoái, có khả năng tái tạo tự nhiên thấp.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình.

Danh sách tập

Giải pháp xanh từ ánh sáng bền vững đến nhựa sinh học | Cùng HTV hành động xanh

Giải pháp xanh từ ánh sáng bền vững đến nhựa sinh học | Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 13:30 26/10/2026

(HTV) - Từ thiết kế chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đến tái chế nhựa và tận dụng bã mía sản xuất vật liệu sinh học, những giải pháp sáng tạo đang góp phần thay đổi cách con người sử dụng tài nguyên, hướng đến giảm chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Từ rác thải nhựa đến những sản phẩm bền vững | Tập 17 Cùng HTV hành động xanh

Từ rác thải nhựa đến những sản phẩm bền vững | Tập 17 Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 13:04 24/10/2026

(HTV) - Từ thiết kế chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đến tái chế nhựa và sản xuất vật liệu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, những giải pháp sáng tạo đang mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo vệ môi trường, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Phân loại rác bằng công nghệ số | Cùng HTV hành động xanh

Phân loại rác bằng công nghệ số | Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 09:24 11/10/2026

(HTV) - Ứng dụng công nghệ số đang góp phần thay đổi thói quen phân loại rác tại nguồn. Tại phường Tân Mỹ, mô hình trạm thu hồi vật liệu MRF khuyến khích người dân phân loại rác, đổi quà và theo dõi hành trình tái chế, hướng đến xây dựng đô thị xanh.

Công nghệ số mở vòng đời mới cho rác thải | Tập 16 - Cùng HTV hành động xanh

Công nghệ số mở vòng đời mới cho rác thải | Tập 16 - Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 09:35 07/10/2026

(HTV) - Từ những chai nhựa, lon, giấy đã qua sử dụng, công nghệ đang giúp người dân phân loại, thu gom và theo dõi hành trình tái chế. Qua đó, rác thải được trao thêm giá trị và trở thành nguồn tài nguyên cho đô thị xanh.

Chuối hột và hành trình kéo dài vòng đời nông sản | Cùng HTV hành động xanh

Chuối hột và hành trình kéo dài vòng đời nông sản | Cùng HTV hành động xanh

Show nổi bật 13:00 30/09/2026

(HTV) - Chuối hột không chỉ mang lại giá trị từ quả mà còn có thể tận dụng nhiều bộ phận khác. Khi trở lại chuỗi sản xuất, phụ phẩm của cây góp phần phát triển nông nghiệp tuần hoàn. Qua đó, mô hình giúp giảm lãng phí và tạo thêm giá trị.

Nông nghiệp tuần hoàn từ cây chuối hột | Cùng HTV hành động xanh - Tập 15

Nông nghiệp tuần hoàn từ cây chuối hột | Cùng HTV hành động xanh - Tập 15

Show nổi bật 11:00 24/09/2026

(HTV) - Từ trái, hoa, lá đến thân cây, cây chuối hột được tận dụng theo nhiều cách khác nhau, mở ra hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn và tạo thêm giá trị từ phụ phẩm nông nghiệp.

Cùng HTV hành động xanh: Công nghệ mở lối cho xử lý rác hiện đại

Cùng HTV hành động xanh: Công nghệ mở lối cho xử lý rác hiện đại

Show nổi bật 08:05 11/09/2026

(HTV) - Đổi mới công nghệ đang mở ra những hướng xử lý mới cho rác thải, từ tái chế, sản xuất compost đến thu hồi năng lượng, góp phần nâng cao giá trị của rác sau phân loại và hướng đến một hệ thống quản lý chất thải bền vững.

Cùng HTV hành động xanh - Tập 14: Hành trình mới của rác sau phân loại

Cùng HTV hành động xanh - Tập 14: Hành trình mới của rác sau phân loại

Show nổi bật 17:05 09/09/2026

(HTV) - Cùng HTV hành động xanh: Từ phân loại, tái chế đến thu hồi năng lượng, công nghệ đang mở ra những hướng xử lý mới cho rác thải, từng bước giảm lượng chất thải phải chôn lấp và nâng cao giá trị của rác sau phân loại.

Tập 14 "Cùng HTV hành động xanh": Đổi mới công nghệ, giảm rác chôn lấp

Tập 14 "Cùng HTV hành động xanh": Đổi mới công nghệ, giảm rác chôn lấp

Show sắp tới 18:15 07/09/2026

(HTV) - Công nghệ xử lý hiện đại đang mở ra hướng đi mới cho bài toán rác thải, từ tái chế, sản xuất compost đến đốt rác thu hồi năng lượng, qua đó từng bước giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Cùng HTV hành động xanh: Khi rác thải tiếp tục tạo nên giá trị mới

Cùng HTV hành động xanh: Khi rác thải tiếp tục tạo nên giá trị mới

Show nổi bật 11:37 31/08/2026

(HTV) - Từ những vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, rác thải có thể được phân loại, thu gom và xử lý theo những hướng phù hợp, góp phần giảm áp lực cho hệ thống xử lý chất thải và mở ra những giá trị mới cho tài nguyên.

Các chương trình khác