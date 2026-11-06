Hành trình hồi sinh những rạn san hô ở Côn Đảo | Tập 18 - Cùng HTV Hành động xanh

Ẩn dưới làn nước trong xanh của Côn Đảo là hệ sinh thái biển phong phú với khoảng 1.800 ha rạn san hô, gồm 360 loài. Không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc, san hô còn là nơi trú ẩn, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển.

Tuy nhiên, năm 2024, nhiệt độ nước biển tăng cao kéo dài đã khiến san hô tại một số khu vực như Đầm Tre, Hòn Tài và Bãi Cát Lớn bị tẩy trắng nghiêm trọng. Tỷ lệ san hô chết ở vùng nước nông được ghi nhận lên đến 80-90%. Trước những tổn thất này, công tác phục hồi hệ sinh thái biển trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Từ tháng 8/2024, các vườn ươm san hô được triển khai tại Hòn Đụng và Đất Thắm với hơn 200 khay giá thể, khoảng 10.000 tập đoàn san hô

Từng nhánh san hô được lựa chọn, cố định và theo dõi khả năng sinh trưởng. Quá trình này đòi hỏi nghiên cứu kỹ về độ sâu, nhiệt độ, ánh sáng, độ đục và dòng chảy để tạo điều kiện phù hợp cho san hô phát triển.

Bên cạnh phục hồi chủ động, Vườn quốc gia Côn Đảo còn duy trì giám sát định kỳ tại 21 điểm gồm rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Giai đoạn 2026-2030, đơn vị đặt mục tiêu phục hồi từ 5-10 ha rạn san hô suy thoái, có khả năng tái tạo tự nhiên thấp.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình.