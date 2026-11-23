Cuộc chạy đua của sáng tạo nội dung số không chỉ nằm ở tốc độ

Sự phát triển của các nền tảng số đang biến việc sản xuất nội dung từ hoạt động cá nhân thành một lĩnh vực nghề nghiệp có khả năng tạo giá trị kinh tế. Đồng thời, sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến nhà sáng tạo phải giải bài toán khó hơn là làm sao đưa nội dung đến người xem nhanh nhưng vẫn giữ được chất lượng, dấu ấn cá nhân và trách nhiệm.

Với anh Phạm Đức Anh, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực giải trí và quảng bá thương hiệu, giá trị đầu tiên của nội dung giải trí vẫn là khả năng tạo ra trải nghiệm cho người xem. Tuy nhiên, phía sau một nội dung có sức hút là yêu cầu về hiểu biết, sáng tạo và “cái tôi” đủ khác biệt để tạo dấu ấn riêng. “Khi làm nội dung về giải trí, thì dĩ nhiên giá trị đầu tiên nó mang lại phải là giải trí, rồi đến giá trị thông tin”, anh Phạm Đức Anh cho hay.

Nhà sáng tạo nội dung số Phạm Đức Anh chia sẻ về cuộc đua tốc độ và chất lượng

Theo anh Phạm Đức Anh, với các nền tảng nội dung ngắn, xu hướng và tính tức thời có thể quyết định khả năng tiếp cận của một sản phẩm. Do đó, người làm nội dung không chỉ cần ý tưởng mà còn phải hiểu đặc điểm vận hành của từng nền tảng.

Nhà sáng tạo nội dung số phải đầu tư như một nghề chuyên nghiệp

Nếu tốc độ là yêu cầu của nền tảng, chất lượng lại là điều quyết định khả năng phát triển lâu dài. Nhiếp ảnh gia, nhà văn và nhà sáng tạo nội dung về du hành khám phá Tâm Bùi cho rằng phía sau những chuyến đi được kể lại trên nền tảng số là cả một quá trình đầu tư và tổ chức sản xuất. Anh chia sẻ cụ thể một chuyến đi của ê-kíp Tâm Bùi có thể cần nhiều vị trí như quay phim, chụp ảnh và trợ lý kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho thiết bị và nhân sự cho thấy sáng tạo nội dung ngày càng được vận hành theo hướng chuyên nghiệp, thay vì chỉ là hoạt động cá nhân mang tính ngẫu hứng. Ở góc độ này, nội dung du lịch không chỉ cung cấp hình ảnh về một điểm đến. Nhờ đó, người xem có thể tiếp cận những trải nghiệm, địa danh và câu chuyện mà họ chưa có điều kiện trực tiếp khám phá.

“Mình coi đây là sứ mệnh của mình, kể lại những địa danh, những nơi chốn mà nhiều người muốn nhưng chưa đi được.” Anh Tâm Bùi, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ

Sáng tạo nội dung số khai thác trải nghiệm du lịch và khám phá thiên nhiên

Kỷ luật và trách nhiệm là điều kiện để đi đường dài

Mặc dù không gian sáng tạo trên mạng xã hội thường được nhìn nhận là tự do, các nhà sáng tạo vẫn hoạt động trong những giới hạn nhất định. Đó là chính sách của từng nền tảng, tiêu chuẩn cộng đồng và những yêu cầu về đạo đức, tính trung thực trong nội dung. Theo anh Phạm Đức Anh, bắt buộc phải theo khuôn khổ nếu muốn đi lâu dài bởi mỗi nền tảng đều có chính sách quy định rất chặt chẽ. Vì vậy, bài toán của nhà sáng tạo không còn đơn thuần là “làm nội dung cho hay”, mà là xây dựng một quy trình có khả năng duy trì chất lượng trong thời gian dài. Đồng thời, việc liên tục cập nhật công nghệ và thay đổi cách thể hiện trở thành yêu cầu nghề nghiệp.

Sáng tạo nội dung số vẫn vẫn hoạt động trong những giới hạn nhất định

Sự tự do thể hiện ở ý tưởng và góc nhìn cá nhân, ở đó, người xem được trải nghiệm đa dạng cảm xúc, kiến thức của mỗi nhà sáng tạo nội dung, xóa nhòa khoảng cách tiếp cận tri thức và khuyến khích tinh thần tự học. Đây là chiếc cầu nối nối tiêu thụ sản phẩm cho nền kinh tế, đồng thời, giảm áp lực cho thị trường lao động truyền thống, tạo ra 1 ngành nghề mới, với sự bình đẳng và minh bạch trong cạnh tranh, phát triển.







