Hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số tham gia quảng bá TP. Hồ Chí Minh

Kết nối cộng đồng sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Tối 13/11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố". Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, nhằm kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung số, quảng bá văn hóa, con người Thành phố và thúc đẩy lan tỏa những thông tin tích cực trên các nền tảng trực tuyến.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ tuần lễ, khoảng 40 gian hàng được bố trí dọc đường đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp, thương hiệu và đơn vị truyền thông. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm, trải nghiệm công nghệ mới và tham gia nhiều hoạt động tương tác.

Đáng chú ý, gian hàng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) mang chủ đề "Di sản văn hóa - Bệ phóng công nghệ", giới thiệu những hoạt động ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống.

Ông Nguyễn Hải Triều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV-TMS) cho biết đơn vị đã phục dựng 20 vở cải lương. Thông qua sự hỗ trợ của công nghệ, đơn vị kỳ vọng các loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.

Hoạt động trải nghiệm và giao lưu tại Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật truyền thống cũng để lại ấn tượng với du khách quốc tế. Anh Jimmy Smith - du khách đến từ Australia, bày tỏ sự thích thú với không khí âm nhạc tại sự kiện. Anh cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với cách chương trình kết hợp công nghệ hiện đại cùng những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Không chỉ mang đến không gian trải nghiệm, tuần lễ còn ghi nhận sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng sáng tạo nội dung số. Hơn 3.000 nhà sáng tạo đã cam kết tham gia quảng bá chương trình, với gần 11.000 bài viết và hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số.

Thông qua những nội dung được chia sẻ, các giá trị về văn hóa, di sản, ẩm thực và con người TP. Hồ Chí Minh có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Hưởng ứng hoạt động này, ca sĩ Cầm chia sẻ mong muốn sử dụng âm nhạc để góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố và đất nước. Với vai trò là một nghệ sĩ, cô hy vọng những sản phẩm âm nhạc của mình có thể lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo khán giả, trong đó có cộng đồng quốc tế.

Ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh

Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động công nghệ tại Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại lễ khai mạc là việc UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh, hướng đến tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực trong lĩnh vực truyền thông số.

Liên minh có sự tham gia của 7 đơn vị, gồm Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Báo điện tử Tuổi Trẻ, TikTok Việt Nam, MCV, METUB và SJK.

Hoạt động tại lễ ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh

Việc thành lập Liên minh nhằm tạo cơ chế kết nối giữa các cơ quan quản lý, đơn vị báo chí, doanh nghiệp truyền thông và nền tảng công nghệ. Qua đó, các thành viên có thể phát huy thế mạnh trong truyền thông chính sách, quảng bá văn hóa Thành phố và phát triển những sản phẩm nội dung số có chất lượng.

Bên cạnh việc mở rộng hợp tác, Liên minh còn hướng đến tăng cường bảo vệ bản quyền nội dung số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) có trách nhiệm trong hoạt động truyền thông.

Đây cũng là những vấn đề được quan tâm trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối, Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị truyền thông. Đồng thời, sự kiện tạo thêm kênh quảng bá văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến công chúng trong nước và quốc tế.