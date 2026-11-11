Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác

Từ lớp học guitar đến sân khấu biểu diễn

Dự án bắt đầu từ năm 2018 với một lớp học guitar dành cho người cao tuổi, hướng dẫn phương pháp chơi đàn đơn giản hơn. Từ hoạt động ban đầu, chương trình dần thu hút hơn 100 người tham gia các buổi học hát và chơi nhạc hằng tuần tại sân khấu phụ của Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp.

Các thành viên chương trình 65+ tập luyện vở diễn (Ảnh: AP)

Những buổi biểu diễn cuối khóa dần phát triển thành một dự án sân khấu quy mô hơn. Ngày 23/10, vở My Incurable Love: A Date with History chính thức ra mắt, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và những câu chuyện cá nhân gắn với thập niên 1980 – giai đoạn có nhiều biến chuyển trong đời sống xã hội Hy Lạp.

Bà Sandra Paleologou, 82 tuổi, tập guitar tại nhà (Ảnh: AP)

Khoảng 70 người tham gia đã mang chính ký ức và trải nghiệm của mình lên sân khấu. Vở diễn không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn tạo không gian để các thế hệ lớn tuổi chia sẻ câu chuyện, thể hiện cá tính và tìm thấy sự đồng cảm.

Khi tuổi nghỉ hưu mở ra một hành trình mới

Một trong những gương mặt nổi bật của chương trình là Sandra Paleologou, 82 tuổi. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, bà có thêm thời gian theo đuổi những sở thích từng phải gác lại như âm nhạc, khiêu vũ, đọc sách và hội họa. Với bà, quãng thời gian sau khi nghỉ hưu giống như một sự tái sinh, khi có thể dành thời gian cho những điều mình thực sự yêu thích.

Người cao tuổi cùng tham gia ca hát và vũ đạo trên sân khấu (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, Themis Kotsifakis, 68 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội và dẫn chương trình phát thanh hằng tuần. Trên sân khấu, ông chia sẻ những trải nghiệm về hoạt động công đoàn và đời sống của người dân trong thập niên 1980.

Theo người phụ trách âm nhạc Kiki Kerzeli, những người tham gia không chỉ mong muốn được giải trí mà còn có nhu cầu học hỏi và khám phá những kỹ năng mới. Hai suất diễn ra mắt kéo dài 90 phút đều kín khán giả, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với mô hình nghệ thuật cộng đồng này.

Những tràng pháo tay của khán giả dành cho các diễn viên không chuyên sau buổi biểu diễn (Ảnh: AP)

Thông qua chương trình dành cho người từ 65 tuổi trở lên, Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp góp phần mở rộng cách tiếp cận nghệ thuật, không chỉ dành cho những người đến thưởng thức mà còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tham gia sáng tạo. Câu chuyện tại Athens cũng gợi mở một góc nhìn tích cực về tuổi già: nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc khép lại những đam mê, mà có thể là thời điểm bắt đầu một hành trình mới.

Nguồn: AP