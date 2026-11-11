CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

Tại Athens, Hy Lạp, khoảng 70 người cao tuổi đã cùng bước lên sân khấu trong vở nhạc kịch My Incurable Love: A Date with History của Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp. Không phải những diễn viên chuyên nghiệp, họ là những người đã nghỉ hưu, tìm thấy niềm vui mới qua âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất.

Từ lớp học guitar đến sân khấu biểu diễn

Dự án bắt đầu từ năm 2018 với một lớp học guitar dành cho người cao tuổi, hướng dẫn phương pháp chơi đàn đơn giản hơn. Từ hoạt động ban đầu, chương trình dần thu hút hơn 100 người tham gia các buổi học hát và chơi nhạc hằng tuần tại sân khấu phụ của Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp.

Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác- Ảnh 1.

Các thành viên chương trình 65+ tập luyện vở diễn (Ảnh: AP)

Những buổi biểu diễn cuối khóa dần phát triển thành một dự án sân khấu quy mô hơn. Ngày 23/10, vở My Incurable Love: A Date with History chính thức ra mắt, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và những câu chuyện cá nhân gắn với thập niên 1980 – giai đoạn có nhiều biến chuyển trong đời sống xã hội Hy Lạp.

Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác- Ảnh 2.

Bà Sandra Paleologou, 82 tuổi, tập guitar tại nhà (Ảnh: AP)

Khoảng 70 người tham gia đã mang chính ký ức và trải nghiệm của mình lên sân khấu. Vở diễn không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn tạo không gian để các thế hệ lớn tuổi chia sẻ câu chuyện, thể hiện cá tính và tìm thấy sự đồng cảm.

Khi tuổi nghỉ hưu mở ra một hành trình mới

Một trong những gương mặt nổi bật của chương trình là Sandra Paleologou, 82 tuổi. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, bà có thêm thời gian theo đuổi những sở thích từng phải gác lại như âm nhạc, khiêu vũ, đọc sách và hội họa. Với bà, quãng thời gian sau khi nghỉ hưu giống như một sự tái sinh, khi có thể dành thời gian cho những điều mình thực sự yêu thích.

Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác- Ảnh 3.

Người cao tuổi cùng tham gia ca hát và vũ đạo trên sân khấu (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, Themis Kotsifakis, 68 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội và dẫn chương trình phát thanh hằng tuần. Trên sân khấu, ông chia sẻ những trải nghiệm về hoạt động công đoàn và đời sống của người dân trong thập niên 1980.

Theo người phụ trách âm nhạc Kiki Kerzeli, những người tham gia không chỉ mong muốn được giải trí mà còn có nhu cầu học hỏi và khám phá những kỹ năng mới. Hai suất diễn ra mắt kéo dài 90 phút đều kín khán giả, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với mô hình nghệ thuật cộng đồng này.

Sân khấu Hy Lạp mở lối sáng tạo cho người cao tuổi: Nghệ thuật không giới hạn tuổi tác- Ảnh 4.

Những tràng pháo tay của khán giả dành cho các diễn viên không chuyên sau buổi biểu diễn (Ảnh: AP)

Thông qua chương trình dành cho người từ 65 tuổi trở lên, Nhà hát Opera Quốc gia Hy Lạp góp phần mở rộng cách tiếp cận nghệ thuật, không chỉ dành cho những người đến thưởng thức mà còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tham gia sáng tạo. Câu chuyện tại Athens cũng gợi mở một góc nhìn tích cực về tuổi già: nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc khép lại những đam mê, mà có thể là thời điểm bắt đầu một hành trình mới.

Nguồn: AP

Tin liên quan

Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh

Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Trong hai đêm 24 và 25/10/2026, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO) sẽ mang kiệt tác vũ kịch lãng mạn kinh điển thế giới “Giselle” trở lại phục vụ khán giả tại Nhà hát Thành phố.

“In the Heights” trở lại sân khấu New York, lan tỏa niềm vui và tiếng nói cộng đồng Latino

“In the Heights” trở lại sân khấu New York, lan tỏa niềm vui và tiếng nói cộng đồng Latino

(HTV) - Vở nhạc kịch “In the Heights” trở lại New York City Center với dàn diễn viên Latino mới, mang đến câu chuyện giàu năng lượng về tình yêu, bản sắc và khát vọng của cộng đồng nhập cư trong bối cảnh vấn đề di trú tiếp tục thu hút sự quan tâm tại Mỹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh

Văn hóa - Giải trí 19:02 10/11/2026

(HTV) - Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai” tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, phát triển doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu sự ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV.

Show diễn tràn đầy năng lượng của những người cao tuổi Hy Lạp

Thế giới 19:03 10/11/2026

(HTV) - Tại Athens, Hy Lạp, một sân khấu đặc biệt đang mang đến góc nhìn mới về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Hơn 100 người cao tuổi cùng tham gia biểu diễn, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần học hỏi không ngừng, bất kể tuổi tác.

Robot hình người lần đầu tranh tài tại giải siêu marathon

Thế giới 17:59 10/11/2026

(HTV) - Đường đua siêu marathon khắc nghiệt nhất thế giới tại Nam Cực vừa chứng kiến một dấu mốc độc đáo, khi một robot hình người lần đầu tiên góp mặt tranh tài cùng các vận động viên con người.

School Tour - Uni Tour: Trang bị "lá chắn" an toàn giao thông và phòng chống ma túy cho học sinh

Giáo dục 17:59 10/11/2026

(HTV) - Chương trình “School Tour - Uni Tour” tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh, tập trung trang bị kiến thức phòng chống ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng bảo vệ an toàn học đường cho học sinh.

Xem thêm