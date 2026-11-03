“In the Heights” trở lại sân khấu New York, lan tỏa niềm vui và tiếng nói cộng đồng Latino

“In the Heights” - điểm tựa tinh thần giữa thời cuộc

Đạo diễn David Mendizábal từng xem những suất diễn cuối cùng của “In the Heights” gần hai thập niên trước. Với ông, tác phẩm của Lin-Manuel Miranda là cánh cửa đầu tiên đưa hình ảnh và âm thanh của cộng đồng Latino lên sân khấu Mỹ theo cách gần gũi với trải nghiệm của chính mình.

Ra mắt năm 2008, vở nhạc kịch do Lin-Manuel Miranda sáng tác âm nhạc và lời ca, cùng phần kịch bản của Quiara Alegría Hudes, đã giành bốn giải Tony, trong đó có giải Nhạc kịch xuất sắc và Nhạc nền gốc xuất sắc (Ảnh: AP)

Tác phẩm “In the Heights” được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của người Latino trong nghệ thuật biểu diễn Mỹ.

Phiên bản mới tại New York City Center có thời gian biểu diễn giới hạn ba tuần, đến ngày 15/11. Đây là lần phục dựng quy mô lớn đầu tiên của vở nhạc kịch, quy tụ dàn nghệ sĩ Latino mới. Mendizábal cho rằng việc kể lại câu chuyện này ở thời điểm hiện tại giúp khán giả nhìn thấy sự đa dạng và chiều sâu của các cộng đồng Latino.

Đạo diễn gọi tác phẩm là nguồn an ủi bằng niềm vui giữa những biến động xã hội. Đồng quan điểm, Jenny Gersten, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nghệ thuật New York City Center, cho biết câu hỏi về một tác phẩm có thể xoa dịu thời cuộc đã dẫn bà đến lựa chọn “In the Heights”.

Câu chuyện về cộng đồng nhập cư của “In the Heights” vẫn mang tính thời sự

Lấy bối cảnh khu Washington Heights, phía bắc Manhattan, vở nhạc kịch kể về ba ngày hè trong cuộc sống của những cư dân nơi đây. Các nhân vật gồm Usnavi, chàng trai làm việc tại cửa hàng tạp hóa do Matte Martinez thủ vai; Vanessa, người hàng xóm làm việc tại tiệm làm tóc do Ashley De La Rosa đảm nhận; và Abuela Claudia, người phụ nữ lớn tuổi được cộng đồng yêu quý, do Natalie Venetia Belcon thể hiện.

Từ thời gian biểu diễn ba năm trên sân khấu Broadway đến phiên bản điện ảnh năm 2021, “In the Heights” được biết đến như một bức tranh sôi động về trải nghiệm của người nhập cư Latino.

Theo nhạc sĩ Miranda, những ca khúc của tác phẩm vẫn giữ nguyên sức lay động sau 18 năm, đặc biệt là phần rap của nhân vật Sonny trong tiết mục “96,000” (Ảnh: AP)

Trong tiết mục này, các nhân vật tưởng tượng về cuộc sống nếu trúng xổ số. Sonny, do Ishmael Gonzalez thể hiện trong phiên bản năm 2026, mơ ước đầu tư cho khu phố của mình. Gonzalez nhận định lời rap đề cập đến quá trình đô thị hóa làm thay đổi cộng đồng, vấn đề nhập cư và nạn phân biệt chủng tộc trong chính trị, khiến ca khúc trở nên gần gũi với thực tế hiện nay.

Với Gonzalez, Sonny còn đại diện cho tinh thần lạc quan bền bỉ của thế hệ lãnh đạo trẻ Latino, những người khẳng định sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng mình đối với nước Mỹ.

Sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ

Lin-Manuel Miranda bày tỏ niềm tự hào khi tác phẩm ông cùng Quiara Alegría Hudes xây dựng tiếp tục được thế hệ nghệ sĩ mới đón nhận. Theo ông, sức sống của “In the Heights” nằm ở khả năng kết nối nhiều thế hệ và tiếp tục đối thoại với những vấn đề của xã hội.

Lin-Manuel Miranda tại buổi biểu diễn “In the Heights” (Ảnh: AP)

Một sự kết nối đặc biệt khác xuất hiện trong dàn diễn viên phục dựng. Chris Jackson, người từng đảm nhận vai Benny trong phiên bản Broadway đầu tiên, chứng kiến vợ mình là diễn viên Veronica Vazquez-Jackson tham gia phiên bản năm 2026 với vai Camilla. Hai người gặp nhau vào năm 2003, trong một trong những lần dàn dựng đầu tiên của vở diễn ngoài Broadway.

Với Jackson, việc chứng kiến người bạn đời tiếp nối hành trình của tác phẩm mang ý nghĩa trọn vẹn và khó diễn tả (Ảnh: AP)

Ông cho rằng vở nhạc kịch tiếp tục thắp lên hy vọng cho những người mong muốn trở thành một phần của xã hội Mỹ, đồng thời nhắc nhở họ gìn giữ bản sắc và cội nguồn văn hóa.

Trong bối cảnh các hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều gia đình, câu chuyện về tình thân, sự thuộc về và khát vọng của cộng đồng Latino trong “In the Heights” càng cho thấy sức cộng hưởng với hiện tại.

Nguồn tin: Fabianna Rincon / AP