Hướng về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, UBND phường Gia Định tổ chức Ngày hội Văn hóa - Di sản Gia Định năm 2026 với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Gìn giữ di sản, bồi đắp tương lai”. Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, đồng thời tạo không gian để người dân tham gia các hoạt động gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống.

Quảng bá di sản văn hóa gắn với đời sống cộng đồng

Một trong những nội dung trọng tâm của ngày hội là giới thiệu, quảng bá giá trị Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Khai hạ - Cầu an. Đây là những di sản tiêu biểu gắn với lịch sử, đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng tại địa phương.

Thông qua việc giới thiệu các di sản, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của những công trình, lễ hội truyền thống, đồng thời khuyến khích cộng đồng quan tâm hơn đến công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, ngày hội nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững. Việc bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở gìn giữ các giá trị đã được công nhận mà còn gắn với quá trình trao truyền, giúp những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng, người dân có thêm cơ hội tiếp cận di sản bằng những hình thức gần gũi, thay vì chỉ tìm hiểu qua tư liệu hay các hoạt động giới thiệu truyền thống. Đây cũng là cách tạo sự kết nối giữa di sản với đời sống thường ngày, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Hoạt động thư pháp tại Ngày hội Văn hóa - Di sản Gia Định năm 2026 góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng

Sáng tạo cùng thư pháp và nón lá truyền thống

Điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa - Di sản Gia Định năm 2026 là hai hội thi gồm thư pháp chữ Việt và vẽ, trang trí nón lá. Các hoạt động tạo sân chơi văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo trên nền tảng những giá trị truyền thống.

Trong đó, hội thi thư pháp chữ Việt mang đến cơ hội để người tham gia thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua từng nét chữ. Không chỉ chú trọng hình thức thể hiện, mỗi tác phẩm còn có thể chuyển tải những suy nghĩ, tình cảm và thông điệp riêng về văn hóa, con người và cuộc sống.

Trong khi đó, hội thi vẽ, trang trí nón lá khai thác hình ảnh chiếc nón quen thuộc trong đời sống người Việt để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Qua màu sắc, họa tiết và cách thể hiện, người tham gia có cơ hội làm mới hình ảnh truyền thống bằng những ý tưởng sáng tạo.

Hội thi vẽ, trang trí nón lá tạo cơ hội để người dân giao lưu, sáng tạo và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống

Đồng thời, việc đưa các yếu tố văn hóa quen thuộc vào hoạt động thực hành giúp người tham gia có thêm trải nghiệm, từ đó nhận thức rõ hơn giá trị của những hình ảnh, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc.

Không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, các hội thi còn góp phần kết nối những người cùng quan tâm đến di sản. Mỗi tác phẩm thư pháp, mỗi chiếc nón lá được trang trí đều mang dấu ấn riêng, thể hiện cách người tham gia cảm nhận và tiếp nối các giá trị truyền thống.

Những hoạt động sáng tạo tại ngày hội góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối các giá trị văn hóa dân tộc

Qua đó, Ngày hội Văn hóa - Di sản Gia Định năm 2026 góp phần đưa hoạt động bảo tồn văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động tham gia gìn giữ, lan tỏa những giá trị di sản trong đời sống hiện đại.