Đưa sách đến gần hơn với người đọc

Thay vì chỉ chờ người đọc tìm đến thư viện, mô hình “Sách đi tìm người đọc” tại xã Ngãi Giao đã chủ động đưa sách đến nhiều không gian sinh hoạt quen thuộc. Hơn 4.300 quyển sách được luân chuyển đến các trường học, cùng với 20 điểm đọc được xây dựng tại khu dân cư và những kệ sách phục vụ người đọc ở các quán cà phê.

Không gian trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử được xếp đặt nghệ thuật, tạo điểm nhấn thu hút bạn đọc khi đến tham quan, tìm hiểu tư liệu tại thư viện

Từ một không gian thưởng thức cà phê, người dân có thêm cơ hội tiếp cận sách, dành thời gian đọc và chia sẻ những nội dung bổ ích. Mô hình cũng tạo điều kiện để trẻ em hình thành thói quen đọc sách từ những hoạt động thường ngày.

Chị Huyền Trang cho biết việc đưa con đến những không gian đọc sách là cách giúp trẻ hạn chế thời gian sử dụng tivi, điện thoại, máy tính bảng và chơi trò chơi điện tử, đồng thời khuyến khích con chủ động tìm hiểu kiến thức qua từng trang sách.

Luân chuyển sách đến các thư viện cơ sở như là trường học, thôn ấp để mà quảng bá sách tới tất cả người dân và học sinh và cán bộ viên chức, công chức trên địa bàn xã cùng hưởng ứng đọc sách. Tổ chức ngày hội văn hóa đọc, đặc biệt là ngày hưởng ứng cái cái cái tuần lễ học tập cuộc đời, xây dựng các tủ sách, các quán cà phê là các thôn ấp. Ông Đinh Xuân Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ngãi Giao

Đa dạng mô hình, mở rộng không gian đọc

Không chỉ ở khu dân cư, các hoạt động đưa sách đến trường học cũng được triển khai với nhiều hình thức. Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đã luân chuyển sách đến 160 điểm tiếp nhận, đồng thời tổ chức xe thư viện lưu động phục vụ 46 trường học.

Nhờ mở rộng không gian phục vụ, hoạt động đọc sách ngày càng tiếp cận được nhiều đối tượng. Số lượt bạn đọc đến thư viện đạt hơn 137.000 lượt, cao gấp khoảng 4 lần so với lượng người đến trực tiếp tại trụ sở thư viện.

Người dân hào hứng đọc sách và trao đổi những nội dung bổ ích ngay tại quán cà phê theo mô hình “Sách đi tìm người đọc”, đưa văn hóa đọc hòa nhập tự nhiên vào đời sống hằng ngày

Bên cạnh việc đưa sách đến gần người đọc, các hoạt động khuyến đọc cũng được duy trì nhằm khơi gợi niềm yêu thích và tạo động lực đọc sách. Cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” thu hút hơn 10.000 bài dự thi mỗi năm. Riêng chương trình “Gia đình cùng đọc sách” năm 2026 ghi nhận gần 6.400 bài tham gia.

Thông qua những hoạt động này, việc đọc sách không chỉ là thói quen cá nhân mà còn trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ kiến thức, kết nối và nuôi dưỡng tình cảm. Chị Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - phường Bình Dương, đánh giá hoạt động đọc sách cùng gia đình mang lại cơ hội gắn kết các thành viên, tạo thêm những khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau.

Đông đảo học sinh say mê đọc sách ngay tại sân trường trong chương trình phục vụ của xe thư viện lưu động, góp phần hình thành thói quen đọc sách và mở rộng tri thức cho thế hệ trẻ

Với học sinh, sách còn là người bạn đồng hành trong học tập và khám phá thế giới. Em Trịnh Gia An - học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, phường Rạch Dừa chia sẻ rằng việc đọc sách giúp em mở rộng kiến thức, hỗ trợ quá trình học tập và tìm hiểu thêm nhiều điều mới.

Kết hợp chuyển đổi số để lan tỏa văn hóa đọc

Song song với các mô hình đọc sách trực tiếp, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đang đẩy mạnh xây dựng thư viện thông minh, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động phục vụ bạn đọc. Các hình thức như sách nói, tài liệu số góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, giúp người dân tiếp cận tri thức thuận tiện hơn.

Ông Trần Công Sơn - Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu : “Đơn vị đẩy mạnh thực hiện mô hình thư viện thông minh - từ cái việc mà thực hiện chuyển đổi số, rồi ra các cái sản phẩm về sách nói. Bên cạnh đó cũng tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc thi liên liên quan lĩnh vực thư viện… Thì đây là gầy dựng cái phong trào để mà thu hút bạn đọc, nhất là a các bạn đọc trẻ, học sinh, sinh viên”.

Từ những điểm đọc nhỏ trong khu dân cư đến thư viện lưu động và nền tảng số, các mô hình đang góp phần đưa sách đến gần hơn với đời sống. Khi việc đọc được hình thành từ những trải nghiệm gần gũi và duy trì trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, văn hóa đọc sẽ có thêm nền tảng để lan tỏa bền vững.