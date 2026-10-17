Sam Mewis: Chị em tôi chưa từng nghĩ đến con đường nào khác ngoài bóng đá

Sam Mewis cho biết việc cùng em gái theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp là hành trình vừa khó tin, vừa nằm trong dự định của cả hai từ khi còn nhỏ. Xuất thân từ một gia đình lao động tại thị trấn nhỏ ở Massachusetts, hai chị em nhận được sự hỗ trợ lớn từ bố mẹ để theo đuổi mục tiêu thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ.

Sam Mewis cùng tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup nữ 2019, trong khi Kristie Mewis góp mặt tại vòng chung kết năm 2023 (Ảnh: FIFA)

Theo Sam, ngay khi nhận thức được cơ hội khoác áo đội tuyển, cả hai đã xác định đây là con đường mình muốn theo đuổi. Việc cùng góp mặt tại World Cup và Olympic là thành quả của quá trình nỗ lực độc lập, đồng thời tạo nên sự gắn kết đặc biệt giữa hai chị em khi họ có thể thấu hiểu những áp lực trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Hành trình đặc biệt của hai chị em Mewis

Sam và Kristie Mewis từng cùng tuyển Mỹ giành ngôi á quân FIFA U17 World Cup nữ 2008 tại New Zealand. Tại giải đấu này, Kristie được trao Quả bóng đồng adidas. Hai năm sau, cả hai tiếp tục sát cánh tại FIFA U20 World Cup nữ 2010 ở Đức, trước khi Sam cùng tuyển Mỹ vô địch giải U20 thế giới năm 2012 tại Nhật Bản.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hai chị em giành huy chương đồng Olympic Tokyo năm 2021. Tuy nhiên, họ không có cơ hội cùng thi đấu tại một kỳ World Cup nữ cấp độ đội tuyển quốc gia. Sam góp mặt trong đội hình Mỹ vô địch World Cup 2019 tại Pháp, còn Kristie được triệu tập tham dự giải đấu năm 2023 tại Australia và New Zealand, nơi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 16 đội.

Hành trình thi đấu đỉnh cao giúp Sam và Kristie Mewis xây dựng mối gắn kết đặc biệt, khi cả hai cùng trải qua những áp lực của bóng đá chuyên nghiệp (Ảnh: FIFA)

Đối với Sam, việc Kristie giành suất dự World Cup 2023 là cột mốc đáng tự hào sau hành trình nhiều thử thách. Cô chia sẻ người em gái từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và phải trải qua chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trước khi nỗ lực trở lại thi đấu đỉnh cao.

Dù tiếc nuối khi Kristie không có được trải nghiệm World Cup trọn vẹn như mình từng có ở năm 2019, Sam vẫn đánh giá cao nghị lực của em gái trong quá trình hồi phục và cạnh tranh suất dự giải. Cô cũng cho rằng việc cùng chia sẻ những áp lực nghề nghiệp giúp hai chị em xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Tại World Cup nữ 2023, Kristie còn ghi dấu ấn khi thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình trong trận tuyển Mỹ thất bại trước Thụy Điển. Đây cũng là lần duy nhất cô chạm bóng tại vòng chung kết năm đó.

Kỳ vọng vào những cặp chị em tại World Cup nữ 2027

Hướng đến World Cup nữ 2027 tại Brazil, Sam Mewis dành sự chú ý cho hai chị em Tabitha và Temwa Chawinga của Malawi. Cô đánh giá cao hành trình của đội tuyển này tại Cúp bóng đá nữ châu Phi (WAFCON), nơi Malawi tiến đến trận chung kết và giành quyền tham dự World Cup.

Sam cho rằng thành công của Malawi càng đáng chú ý khi nhiều cầu thủ trong đội hình vẫn thi đấu trong nước, trong khi hai chị em Chawinga đang chơi bóng ở những môi trường hàng đầu. Temwa hiện thi đấu tại Mỹ, còn Tabitha chơi bóng tại Pháp.

Hai chị em Sam và Kristie Mewis giành huy chương đồng tại Olympic Tokyo 2020, tổ chức vào năm 2021 (Ảnh: fifa)

Sam chia sẻ: "Temwa sở hữu khả năng ghi bàn nổi bật và là mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Tôi cũng kỳ vọng tiền đạo này tiếp tục phát huy năng lực tại giải bóng đá nữ chuyên nghiệp Mỹ (NWSL) cũng như World Cup 2027, qua đó mang đến thêm những yếu tố khó lường cho giải đấu".

Bên cạnh đại diện Malawi, cựu tuyển thủ Mỹ cũng nhắc đến Alyssa và Gisele Thompson như một cặp chị em đáng chú ý của bóng đá nữ Mỹ. Alyssa thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái và chuẩn bị phát triển sự nghiệp tại Chelsea, trong khi Gisele đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái tại Angel City ở NWSL.

Sam Mewis là thành viên tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup 2019 tại Pháp và giành huy chương đồng Olympic Tokyo 202 (Ảnh: FIFA)

Việc thi đấu trong những môi trường khác nhau sẽ giúp hai cầu thủ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng. Cô đánh giá Gisele tiến bộ qua từng năm, có khả năng hỗ trợ tấn công tốt, đồng thời kỳ vọng Alyssa sẽ trưởng thành hơn từ thử thách mới tại bóng đá châu Âu.

World Cup nữ 2027 tại Brazil được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng kiến những câu chuyện đặc biệt về các cặp chị em cùng góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá nữ. Với Sam Mewis, hành trình của hai chị em cô là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, sự đồng hành của gia đình và mối gắn kết được hình thành từ những năm tháng cùng theo đuổi bóng đá.

Nguồn tin: FIFA