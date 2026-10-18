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Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Ngày 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, nhiều vùng biển phía Nam có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/10 đến sáng sớm 18/10, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa rào, dông rải rác, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 17/10 đến 3 giờ ngày 18/10, trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận lượng mưa 52,3mm, trạm Tân Tiến (Cà Mau) đạt 79mm.

Dự báo ngày và đêm 18/10, mưa dông tiếp tục duy trì tại Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư và những tuyến đường có hệ thống thoát nước hạn chế.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển- Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực đồi núi, sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong ngày và đêm 18/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, trong các cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của thời tiết nguy hiểm, nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ và tàu thuyền có công suất nhỏ.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân tại những khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi cảnh báo khí tượng, đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động phòng tránh vùng mưa dông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)

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