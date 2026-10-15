Hàng Châu đăng cai trận mở màn FIFA Women’s Champions Cup vào ngày 25/10

Trận mở màn vòng 1 FIFA Women’s Champions Cup giữa Naegohyang Women’s FC và Auckland United FC sẽ diễn ra trên Sân vận động Trung tâm Thể thao Thượng Thành (Hàng Châu, Trung Quốc) vào ngày 25/10/2026 (Ảnh: FIFA)

Cuộc chạm trán giữa hai nhà vô địch châu lục tại Hàng Châu

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trận mở màn thuộc khuôn khổ vòng 1 FIFA Women’s Champions Cup 2027 sẽ diễn ra vào lúc 15g ngày Chủ nhật 25/10/2026 (giờ địa phương) trên Sân vận động Trung tâm Thể thao Thượng Thành tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức dưới sự phối hợp của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA), mở đầu cho hành trình giành vé đến vòng chung kết tại Miami.

Ở trận mở màn này, đại diện CHDCND Triều Tiên là Naegohyang Women’s FC sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi liên lục địa nhờ hành trình ấn tượng tại AFC Women’s Champions League 2025-2026.

Naegohyang Women’s FC đã thắng 8 trong tổng số 9 trận và vô địch vào tháng 5 sau khi đánh bại Tokyo Verdy Beleza ở chung kết.

Naegohyang Women’s FC lần đầu bước ra sân chơi liên lục địa sau khi đăng quang AFC Women’s Champions League 2025-2026 (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, đại diện New Zealand là Auckland United FC sẽ trở lại FIFA Women’s Champions Cup sau khi giành chức vô địch châu Đại Dương (OFC Women’s Champions League) lần thứ ba vào tháng 7 vừa qua. Ở mùa giải đầu tiên của FIFA Women’s Champions Cup, Auckland United FC từng dừng bước tại vòng 1 sau thất bại 0-1 trên sân của Wuhan Jiangda WFC.

Auckland United FC (New Zealand) trở lại giải đấu sau khi giành chức vô địch bóng đá nữ châu Đại Dương lần thứ ba liên tiếp (Ảnh: FIFA)

Tiến tới vòng chung kết tại Miami

Đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Naegohyang Women’s FC và Auckland United FC sẽ bước vào vòng tiếp theo diễn ra vào tháng 12 để đối đầu với nhà vô địch châu Phi (CAF Women’s Champions League). Thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu này sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới.

Đội thắng ở cuộc đối đầu vào tháng 12 sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết của FIFA Women’s Champions Cup 2027 diễn ra vào cuối tháng 1/2027 ở Miami, bang Florida, Mỹ. Các trận đấu của vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Nu Stadium - sân vận động mới khánh thành và là sân nhà của câu lạc bộ Inter Miami CF nơi Lionel Messi đang thi đấu.

Vòng chung kết còn có sự góp mặt của ba nhà vô địch châu lục khác gồm FC Barcelona Femeni, Club America Femenil và đội vô địch giải CONMEBOL Libertadores Femenina diễn ra trong tháng 10 này.

Giải đấu khẳng định vị thế bóng đá nữ

Được Hội đồng FIFA phê duyệt vào năm 2024 và công bố lộ trình hoàn thiện vào tháng 3/2025, FIFA Women’s Champions Cup là giải đấu đầu tiên trong lịch sử giải đấu quy tụ 6 nhà vô địch câu lạc bộ từ 6 liên đoàn châu lục. Theo FIFA, FIFA Women’s Champions Cup được tổ chức vào các năm không diễn ra FIFA Women’s Club World Cup (giải đấu sẽ lần đầu tiên khởi tranh vào đầu năm 2028).

Cúp vô địch của FIFA Women’s Champions Cup là giải đấu giải đấu quy tụ 6 nhà vô địch câu lạc bộ từ 6 liên đoàn châu lục (Ảnh: FIFA)

Trước đó, mùa giải đầu tiên của FIFA Women’s Champions Cup đã khép lại vào ngày 1/2/2026 tại London, Anh với chức vô địch thuộc về Arsenal Women FC sau chiến thắng trong hiệp phụ trước SC Corinthians trước sự chứng kiến của hơn 25.000 khán giả.

Theo FIFA, thông tin chi tiết về vé và bản quyền truyền hình của trận đấu vòng 1 tại Hàng Châu sẽ được công bố sát ngày thi đấu trên trang chủ FIFA.com. Hiện tại, người hâm mộ quan tâm đến các trận đấu thuộc vòng chung kết tại Miami đã có thể đăng ký nhận thông tin vé trực tuyến tại FIFA.com/tickets.

Nguồn: FIFA