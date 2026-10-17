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Thể thao

Lãnh đạo bóng đá Anh và Đức chưa hài lòng với lời xin lỗi của Chủ tịch FIFA

THIÊN BÌNH
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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xin lỗi về những thiếu sót trong quá trình tham vấn dự án thương mại gây tranh cãi. Tuy nhiên, lãnh đạo bóng đá Anh và Đức vẫn yêu cầu làm rõ các vấn đề quản trị.

Lãnh đạo bóng đá Anh và Đức chưa hài lòng với lời xin lỗi của Chủ tịch FIFA - Ảnh 1.

Lãnh đạo bóng đá Anh và Đức chưa hài lòng với lời xin lỗi của Chủ tịch FIFA (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã xin lỗi Hội đồng FIFA hôm 15/10 về cách trao đổi và tham vấn liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise (FFE). Dù vậy, lời xin lỗi chưa thuyết phục được một số quan chức Châu Âu về khả năng tiếp tục lãnh đạo tổ chức này.

Theo Reuters, FFE từng được đề xuất nhằm thành lập một doanh nghiệp quản lý hoạt động thương mại của các giải đấu FIFA, trong đó có World Cup. Kế hoạch cũng tính đến việc bán một phần cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, dự án đã bị dừng lại sau khi vấp phải phản đối.

Infantino nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình trao đổi và tham vấn. Ông nhấn mạnh FFE mới chỉ là đề xuất, chưa phải quyết định cuối cùng. Theo lập luận của Chủ tịch FIFA, dự án hướng đến việc tạo thêm nguồn thu để hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên.

Tuy nhiên, Bernd Neuendorf, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức, cho rằng FIFA cần cải tổ toàn diện về quản trị. Ông nhận định những thay đổi cần thiết khó có thể thực hiện dưới sự lãnh đạo hiện tại.

Trong khi đó, Debbie Hewitt, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, yêu cầu Infantino trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ và công khai tài liệu liên quan đến FFE. Bà cho biết các thành viên Hội đồng FIFA đã biết về dự án thông qua truyền thông, thay vì được tham vấn đầy đủ từ đầu.

Ngoài FFE, các quan chức cũng đặt câu hỏi về một số quyết định khác của FIFA, trong đó có việc xử lý án kỷ luật đối với cầu thủ Mỹ Folarin Balogun và giải thưởng Hòa bình FIFA. Những vấn đề này làm gia tăng yêu cầu minh bạch trong quá trình ra quyết định của tổ chức.

Dù vấp phải chỉ trích từ một số liên đoàn châu Âu, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ các quan chức bóng đá châu Phi. Điều này cho thấy quan điểm về vai trò lãnh đạo FIFA vẫn còn khác biệt giữa các nhóm thành viên.

Vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong quản trị bóng đá quốc tế, đặc biệt khi FIFA quản lý nhiều giải đấu có giá trị thương mại lớn.

Nguồn: Reuters

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