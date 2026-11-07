Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, tích hợp A.I. vào trải nghiệm mua sắm

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố các thời kỳ chúc mừng khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Về phía lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, cùng các đối tác và khách hàng của Saigon Co.op.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (thứ nhất, từ trái sang phải) tham dự Lễ khai trương cùng lãnh đạo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh các thời kỳ tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Co.opmart Pro - Mô hình khẳng định vị thế dẫn đầu của Saigon Co.op

Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới của Saigon Co.op trong chiến lược đổi mới mô hình bán lẻ, kết hợp nền tảng thương hiệu Việt với không gian mua sắm hiện đại, công nghệ thông minh và hệ sinh thái dịch vụ tích hợp.

Tọa lạc tại tầng hầm B1, khu phức hợp thương mại căn hộ Lancaster Legacy, số 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi sở hữu khu vực tự chọn rộng hơn 2.000 m², kinh doanh đa dạng các ngành hàng phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu và tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh khu vực mua sắm, khu ẩm thực Foodcourt được bố trí phía trước khu tự chọn, quy tụ các thương hiệu ẩm thực thuộc Saigon Co.op cùng các nhãn hàng đối tác, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm, ăn uống và thư giãn tại điểm đến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Được phát triển trên nền tảng thương hiệu Co.opmart, Co.opmart Pro định vị ở phân khúc giữa mô hình Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife. Mô hình kế thừa tinh thần phục vụ “Bạn của mọi nhà”, đồng thời nâng cấp không gian, danh mục hàng hóa và tiện ích, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu trải nghiệm mua sắm tiện nghi, hiện đại.

Xe đẩy A.I. và các tiện ích số tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Điểm nhấn nổi bật của Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là việc ứng dụng thí điểm công nghệ vào nhiều công đoạn trong hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể trải nghiệm Hệ thống xe đẩy thông minh tích hợp A.I. hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực. Qua đó, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán, góp phần rút ngắn thao tác tại quầy thu ngân.

Các đại biểu hào hứng trải nghiệm xe đẩy hàng tự động tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Bên cạnh đó, quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động; robot sampling hỗ trợ giới thiệu và dùng thử sản phẩm; trạm cân đo sức khỏe ứng dụng A.I. bổ sung tiện ích chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Dịch vụ mua sắm trực tuyến Click&Collect cũng được tích hợp, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán.



Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu khai mạc

Việc kết hợp không gian mua sắm hiện đại, hàng hóa đa dạng, công nghệ và dịch vụ tiện ích không chỉ tạo nên diện mạo mới cho Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi mà còn thể hiện nỗ lực của Saigon Co.op trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Co.opmart Pro là công trình chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Co.opmart. Đây là dấu mốc thể hiện cam kết của Saigon Co.op trong việc không ngừng đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ vì khách hàng đã luôn tin yêu hệ thống Co.opmart suốt 30 năm qua Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Saigon Co.op

Với Co.opmart Pro, Saigon Co.op chọn kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Co.opmart, ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và phục vụ theo tiêu chuẩn hiện đại. Đây cũng là sự khẳng định cho định hướng phát triển nhất quán của Saigon Co.op: đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc; hiện đại hóa nhưng không xa rời người tiêu dùng; ứng dụng công nghệ nhưng luôn đặt chất lượng hàng hóa, lợi ích khách hàng và giá trị nhân văn của mô hình hợp tác xã ở vị trí trung tâm.

Hàng hoá tươi ngon, hảo hạng, đa dạng với giá ưu đãi

Về phía đối tác, bà Dương Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Saigon Co.op trong sự kiện khai trương Co.opmart Pro tại 230 Nguyễn Trãi. Bà đặt kỳ vọng, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một mô hình bán lẻ hiện đại tại dự án Lancaster, mà còn mở ra khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài giữa hai doanh nghiệp trong các dự án tiếp theo.

Với phương châm doanh nghiệp Việt đồng hành, hỗ trợ và cùng phát triển, sự hợp tác giữa Trung Thủy và Saigon Co.op được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt.

Rộn ràng lễ hội mua sắm, vui chơi và trải nghiệm ngay tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Chào đón sự kiện khai trương, Saigon Co.op tổ chức Co.opFest, diễn ra liên tục từ ngày 6 - 8/11/2026 tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi. Đây là chuỗi hoạt động trải nghiệm quy mô lớn với sự đồng hành của hàng chục nhãn hàng, mang đến không khí lễ hội trẻ trung, sôi động kết hợp mua sắm, giải trí và khám phá sản phẩm.

Không khí mua sắm tưng bừng rộn ràng ngày đầu tiên khai trương tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi

Trong khuôn khổ Co.opFest, khách hàng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tương tác như check-in nhận kem miễn phí, trải nghiệm máy gắp snack khổng lồ và khám phá các khu vực giới thiệu sản phẩm đến từ những thương hiệu như Heineken, Unilever, Coca-Cola, Nestlé cùng nhiều nhãn hàng đối tác.

Mỗi khu vực được thiết kế với hoạt động riêng, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tham gia trò chơi và nhận những phần quà hấp dẫn. Không chỉ là dịp mua sắm ưu đãi, Co.opFest còn hướng đến xây dựng không gian vui chơi, kết nối dành cho gia đình và bạn bè, góp phần tạo nên điểm nhấn cho sự kiện khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi.

Mua sắm nhận quà, cơ hội trúng ngay iPhone 18 Pro Max 1TB

Song hành cùng chuỗi hoạt động Co.opFest, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong dịp khai trương và tháng đầu tiên đi vào hoạt động. Đáng chú ý là chương trình tặng quà theo hóa đơn trong ba ngày đầu khai trương và chương trình rút thăm may mắn kéo dài đến ngày 5/12/2026.

Nhân viên siêu thị hướng dẫn khách hàng trải nghiệm máy tính tiền tự động

Cụ thể, từ ngày 6 - 8/11/2026, khách hàng mua sắm tại khu tự chọn Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi sẽ có cơ hội nhận quà tặng theo giá trị hóa đơn:

Hóa đơn từ 700.000 đồng: Tặng e-voucher trị giá 30.000 đồng.

Hóa đơn từ 1.400.000 đồng: Tặng dù che mưa thương hiệu Co.opmart Pro.

Hóa đơn từ 2.000.000 đồng: Tặng bình giữ nhiệt cá nhân hóa, in thương hiệu Co.opmart Pro.

Đặc biệt, chương trình rút thăm may mắn "Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã" diễn ra từ ngày 6/11 đến hết ngày 5/12/2026, mở ra cơ hội sở hữu nhiều sản phẩm công nghệ và gia dụng giá trị.

Hóa đơn từ 400.000 đồng: nhận một vé may mắn.

Hóa đơn từ 800.000 đồng: nhận hai vé may mắn.

Mỗi hóa đơn được nhận tối đa 10 vé; không áp dụng cộng dồn nhiều hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng gồm: iPhone 18 Pro Max 1TB, Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Với sự đầu tư về không gian, công nghệ, dịch vụ cùng chuỗi hoạt động khai trương và ưu đãi hấp dẫn, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là sự đánh dấu của Saigon Co.op trong cuộc đua nâng tầm bán lẻ hiện đại. Đây hứa hẹn là điểm đến mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm hàng đầu tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Qua đó, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.