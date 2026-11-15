Sách hay: Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long

Cuốn "Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long" tập hợp kết quả nghiên cứu, khảo sát thực địa qua nhiều thế hệ (Ảnh: Trương Lê Na)

Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và đời sống của hàng triệu người. Vì vậy, hệ thực vật tại các sinh cảnh đất ngập nước luôn cần được tiếp tục khảo sát, hệ thống hóa và cập nhật. Trong bối cảnh đó, cuốn sách "Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long" ra đời đã mang đến một nguồn tư liệu chuyên sâu về các loài thực vật đặc trưng nơi đây.

Công trình được thực hiện trong ba năm bởi Trung tâm Nghiên cứu Đất Ngập Nước và Bộ môn Sinh thái – Sinh học Tiến hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với Hội Sếu Quốc tế. Nội dung sách kế thừa kết quả từ hơn 50 năm khảo sát thực địa của nhiều thế hệ nhà thực vật học.

Cuốn Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long: Kế thừa tri thức và hệ thống hóa dữ liệu khoa học

Cuốn "Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long" là sự tiếp nối những nghiên cứu trước đây

Một điểm đáng chú ý của ấn phẩm là sự tiếp nối những nghiên cứu trước đây. Lời đề tặng dành cho các giáo sư Phạm Hoàng Hộ, Phùng Trung Ngân và Lê Công Kiệt thể hiện sự khắc ghi những nhà khoa học có đóng góp trong việc xây dựng nền tảng nghiên cứu thực vật và sinh môi.

Về cấu trúc, sách gồm hai phần. Phần đầu giới thiệu các dạng đất ngập nước, đặc điểm thảm thực vật và danh lục các loài. Phần tiếp theo cung cấp hệ thống hình ảnh chi tiết, hỗ trợ người đọc quan sát và nhận diện từng loài.

Hình ảnh trong sách được thực hiện theo tiêu chuẩn thường dùng trong các công trình mô tả thực vật trên tạp chí khoa học chuyên ngành (Ảnh: Trương Lê Na)

Đáng chú ý, hình ảnh được thực hiện theo tiêu chuẩn thường dùng trong các công trình mô tả thực vật trên tạp chí khoa học chuyên ngành. Những bộ phận có giá trị trong định danh loài được thể hiện rõ, phục vụ việc tra cứu và phân loại. Bên cạnh đó, tên các loài cũng được cập nhật theo hệ thống phân loại mới.

Cuốn Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long: Tài liệu tham khảo cho nghiên cứu và bảo tồn

Với dữ liệu được hệ thống hóa, cuốn sách có thể phục vụ nhiều nhóm độc giả chuyên môn. Trong đó có nhà thực vật học, nhà sinh thái học, nhân viên quản lý khu bảo tồn và người làm công tác hoạch định chính sách. Đây cũng là nguồn tham khảo hỗ trợ việc tìm hiểu thành phần loài, đặc điểm sinh thái và công tác bảo tồn hệ thực vật đất ngập nước.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghiên cứu, hình ảnh và mô tả thực vật còn có giá trị đối với hoạt động sáng tạo. Họa sĩ, người thực hành ký họa thực vật và những độc giả yêu thiên nhiên có thể sử dụng sách để tìm hiểu hình thái, cấu trúc của các loài cây bản địa.

Hiện sách có bản tiếng Việt và tiếng Anh

Ngoài phạm vi Việt Nam, ấn phẩm còn có ý nghĩa tham khảo trong khu vực Đông Nam Á, nơi nhiều hệ sinh thái đất ngập nước có những đặc điểm tương đồng. Qua đó, công trình góp phần giới thiệu sự đa dạng của thực vật Đồng bằng sông Cửu Long đến cộng đồng nghiên cứu và độc giả quốc tế.

Với nội dung chuyên sâu và hệ thống hình ảnh phong phú, "Thực vật đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long" phù hợp để tra cứu, nghiên cứu hơn là đọc lướt. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc lưu giữ, hệ thống hóa tri thức về hệ thực vật vùng sông nước, đồng thời cung cấp thêm cơ sở khoa học cho những nỗ lực tìm hiểu và bảo tồn các sinh cảnh tự nhiên. Hiện sách có bản tiếng Việt và tiếng Anh.