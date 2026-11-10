Sounder: Câu chuyện về phẩm giá và khát vọng học tập

"Sounder" là câu chuyện về phẩm giá và khát vọng học tập

Bối cảnh lịch sử khi "Sounder" ra đời - 1964 – Đạo luật Dân quyền Hoa Kỳ (Civil Rights Act): Cấm phân biệt chủng tộc trong nhiều lĩnh vực của đời sống công cộng. - 1965 – Báo cáo Moynihan (The Negro Family: The Case for National Action): Báo cáo về gia đình người Mỹ gốc Phi. Văn bản này gây nhiều tranh luận về nguyên nhân của bất bình đẳng xã hội. - 1965 – Đạo luật Quyền bầu cử (Voting Rights Act): Tăng cường bảo vệ quyền bầu cử. Đạo luật nhằm chống các rào cản mang tính phân biệt chủng tộc. - 1965 – Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (Elementary and Secondary Education Act): Mở rộng hỗ trợ liên bang cho giáo dục. Chính sách đặc biệt hướng đến các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. - 1969 – "Sounder" xuất bản: Tiểu thuyết của William H. Armstrong ra mắt tại Mỹ. - 1970 – Huy chương Newbery: "Sounder" được Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ trao giải thưởng văn học thiếu nhi này.

Biến cố trong "Sounder" bắt đầu khi người cha bị bắt vì ăn trộm thức ăn để nuôi gia đình. Trong lúc bảo vệ chủ nhân, chú chó săn Sounder bị bắn rồi biến mất. Sau đó, cậu con trai cả cùng mẹ chăm sóc các em. Cậu phải gánh vác việc đồng áng. Đồng thời, cậu vẫn chờ tin tức về cha và người bạn bốn chân. Giữa cảnh nghèo khó và những bất công phải chịu đựng, cậu vẫn nuôi khát vọng học chữ.

Sounder: Từ nghịch cảnh đến khát vọng đổi thay

Không chỉ kể về tình cảm giữa con người và loài vật, "Sounder" còn khắc họa cái giá của nghèo đói và bất bình đẳng xã hội. Qua hành trình của cậu bé, tác phẩm đặt ra nhiều câu hỏi. Đó là cơ hội học tập, phẩm giá và khả năng đổi thay tương lai. Những cơ hội ấy càng trở nên khó khăn khi con người phải đối mặt với nhiều rào cản.

Tác phẩm được kể bằng văn phong tiết chế. Đáng chú ý, các nhân vật con người đều không được gọi tên. Chỉ chú chó mang tên Sounder. Trong bài phát biểu nhận giải Newbery, William H. Armstrong từng giải thích dụng ý này. Ông muốn người đọc nhận ra những con người và hoàn cảnh rộng lớn hơn qua câu chuyện.

Tuy nhiên, lựa chọn nghệ thuật ấy cũng tạo nên tranh luận. Việc không đặt tên có thể giúp câu chuyện mang tính khái quát. Mặt khác, cách thể hiện này cũng có thể khiến nhân vật thiếu nét riêng. Đồng thời, trải nghiệm cụ thể của người Mỹ gốc Phi có nguy cơ bị làm mờ.

Bìa cuốn sách "Sounder - Chú chó săn biến mất" (Ảnh: Trương Lê Na)

Sounder – Chú chó săn biến mất

Ấn bản "Sounder – Chú chó săn biến mất" do Trương Lê Na dịch. NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành sách năm 2025.

Với độc giả ngày nay, tác phẩm vừa mở ra một câu chuyện giàu cảm xúc. Qua đó, cuốn sách cũng gợi suy ngẫm về bất công xã hội, giáo dục và cách văn học kể lại trải nghiệm của những cộng đồng từng bị gạt ra bên lề.

Theo thông tin do Chuyến tàu Mùa thu cung cấp, "Sounder – Chú chó săn biến mất" được lựa chọn vào danh mục Tủ sách Công dân Trái Đất năm 2026. Chuyến tàu Mùa thu là dự án cộng đồng kết nối giáo dục, văn hóa đọc và các không gian văn hóa. Trong đó, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa sách là những hoạt động xuyên suốt.



