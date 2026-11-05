Cuộc Cách mạng thứ Chín: Tìm hướng đi cho hệ thống lương thực

"Cuộc Cách mạng thứ Chín" và câu chuyện về đa dạng sinh học

Cuộc Cách mạng thứ Chín và câu chuyện về đa dạng sinh học

"Cuộc Cách mạng thứ Chín" đặt hệ thống lương thực trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Tác giả bắt đầu từ khoảng 10.000 năm trước. Đây là thời điểm con người chuyển dần từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi.

Tiếp đó, sách phân tích vai trò của các nền văn minh gắn với hệ thống thủy lợi. Tác phẩm cũng đề cập cuộc Cách mạng Xanh và mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Bên cạnh đó là sự phát triển của nghiên cứu và giáo dục nông nghiệp. Sách còn chú ý đến những loài cây trồng chưa được khai thác đúng tiềm năng.

Sayed Nader Azam-Ali đặt vấn đề về sự phụ thuộc vào một số ít cây lương thực chủ lực

Từ bức tranh lịch sử ấy, Sayed Nader Azam-Ali đặt vấn đề về sự phụ thuộc vào một số ít cây lương thực chủ lực. Theo tác giả, điều này làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái. Đồng thời, nó hạn chế tiềm năng của nhiều nguồn thực phẩm khác.

Cuộc Cách mạng thứ Chín

Đặc biệt, "Cuộc Cách mạng thứ Chín" không chỉ phản ánh những thay đổi về công nghệ sản xuất. Trọng tâm của sách là đa dạng hóa cây trồng. Tác giả cũng đề xuất kết hợp tri thức bản địa với nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, cộng đồng cần tham gia định hình hệ thống lương thực.

Tuy chưa bao quát mọi khía cạnh của lịch sử kinh tế nông nghiệp, cuốn sách vẫn cung cấp một góc nhìn khái quát về quá trình chuyển đổi. Qua đó, tác phẩm gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và thảo luận.

35 cuốn "Cuộc Cách mạng thứ Chín" đã được Chuyến tàu mùa Thu trao tặng cho các đại sứ khoa học trong khuôn khổ Liên hoan phim Khoa học 2026 tại Thư viên Khoa học Tổng hợp TP (Ảnh: CTMT)

Với chủ đề giao thoa giữa nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, "Cuộc Cách mạng thứ Chín" là tài liệu tham khảo cho độc giả quan tâm đến tương lai của thực phẩm và sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi gặp mặt Đại sứ Khoa học trong khuôn khổ Liên hoan phim Khoa học Việt Nam 2026, Chuyến tàu Mùa thu đã trao tặng 35 cuốn sách cho các đại sứ. Sự kiện diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua.