Sách ảnh Sếu đầu đỏ lưu giữ hành trình của loài chim quý (Ảnh: Trương Lê Na)

Sách ảnh Sếu đầu đỏ lưu giữ hành trình của loài chim quý

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" là thành quả của hơn 10 năm theo đuổi nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã của tác giả Nguyễn Trường Sinh. Từ năm 2014 đến 2021, ông thực hiện hàng chục chuyến đi thực địa tại Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Australia.

Đó là những vùng đất ngập nước còn lưu giữ các phân loài sếu đầu đỏ. Trong hành trình ấy, tác giả chụp hơn 100.000 bức ảnh và đồng hành cùng các nhà bảo tồn, kiểm lâm, nhà khoa học. Ông cũng có thời gian sống giữa những vùng rừng ngập nước để quan sát đời sống tự nhiên của loài chim này.

Sách giới thiệu từ tập tính sinh học, mùa di cư, sinh sản đến môi trường sống và những vấn đề bảo tồn của loài này (Ảnh: Trương Lê Na)

Sau đó, tác giả dành thêm bốn năm nghiên cứu, biên tập và chọn lọc tư liệu. Kết quả là cuốn sách dày 372 trang, in màu toàn bộ với hơn 400 bức ảnh. Đặc biệt, với bố cục 5 phần, sách giới thiệu từ tập tính sinh học, mùa di cư, sinh sản đến môi trường sống và những vấn đề bảo tồn của loài này.

Không chỉ có giá trị nghệ thuật, tác phẩm còn kết nối nhiếp ảnh với tri thức khoa học. Phần dẫn nhập có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và đại diện những tổ chức như: Quỹ Sếu Quốc tế (ICF), BirdLife International, IUCN và WCS.

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" là thành quả của hơn 10 năm theo đuổi nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã của tác giả Nguyễn Trường Sinh (Ảnh: Trương Lê Na)

Sách ảnh Sếu đầu đỏ lan tỏa thông điệp bảo tồn

Qua những khung hình được chọn lọc, cuốn sách giới thiệu vẻ đẹp của sếu đầu đỏ – loài chim gắn với hệ sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Tuy nhiên, số lượng và môi trường sống của loài chim này đang chịu sức ép từ tình trạng suy thoái sinh cảnh.

Những đàn sếu từng sải cánh trên bầu trời Tràm Chim, Đồng Tháp từng là ký ức của nhiều thế hệ

Tại lễ ra mắt sách, nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử Nguyễn Đình Tư, khi ấy 105 tuổi, chia sẻ ký ức tuổi thơ về những đàn sếu từng sải cánh trên bầu trời Tràm Chim, Đồng Tháp. Câu chuyện ấy gợi nhắc sự thay đổi của thiên nhiên qua nhiều thế hệ. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ những vùng đất ngập nước.

Cuốn sách dày 372 trang, in màu toàn bộ với hơn 400 bức ảnh (Ảnh: Trương Lê Na)

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục với tiêu chí: tổng hợp, giới thiệu các phân loài Sếu đầu đỏ trên thế giới, phản ánh đời sống tự nhiên, sinh cảnh và gửi gắm thông điệp bảo tồn động vật hoang dã; do một tác giả thực hiện, xuất bản và phát hành đầu tiên tại Việt Nam.



Thông qua hình ảnh sếu mẹ, sếu con và đời sống giữa thiên nhiên, tác phẩm còn mở ra cơ hội để trẻ em tìm hiểu về động vật hoang dã. Từ đó, tình yêu thiên nhiên có thể bắt đầu bằng sự quan tâm đến một loài chim cụ thể và môi trường sống của chúng.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật nhiếp ảnh, tư liệu khoa học và câu chuyện bảo tồn, "Sếu đầu đỏ" không chỉ lưu giữ hình ảnh một loài chim quý. Tác phẩm còn gợi mở suy ngẫm về trách nhiệm của con người trước thiên nhiên đang biến đổi.