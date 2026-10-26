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Thế giới

Ông Lula Da Silva là Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ 4

XUÂN MAI, VIỆT HÀ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Brazil đạt được cột mốc này sau khi đánh bại đối thủ Flavio Bolsonaro.

Tòa án Bầu cử Brazil vừa xác nhận Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ, để chính thức đắc cử vị trí Tổng thống Brazil, nhiệm kỳ thứ 4.

Kết quả này đã khiến nhà lãnh đạo 80 tuổi trở thành người đầu tiên bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư trong lịch sử Brazil.

Ông Lula Da Silva đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ 4 - Ảnh 1.

Tổng thống Lula da Silva đeo băng tổng thống và đọc diễn văn trước quốc dân

Ông Lula đã đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro từng về nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên và mang theo kỳ vọng hồi sinh phong trào cực hữu của cha mình.

Ông Lula Da Silva đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ 4 - Ảnh 2.

Tổng thống Lula da Silva di chuyển trên xe tải lớn giữa đám đông trong buổi tuần hành tranh cử cuối cùng tại Đại lộ Paulista, São Paulo

Trước đó, có thời điểm cơ hội tái đắc cử của ông Lula tưởng chừng như vô vọng khi cử tri quay lưng với ông và Đảng Lao động, sau nhiều năm vướng vào các vụ bê bối tham nhũng và tình trạng vật giá leo thang.

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