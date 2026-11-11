Rory McIlroy đánh giá Bryson DeChambeau là nhân tố thu hút khán giả cho golf

McIlroy ghi nhận sức hút của DeChambeau

Tại DP World Tour Championship ở Dubai, McIlroy nhận định DeChambeau là cái tên có thể tạo thêm sự quan tâm cho các giải đấu, bất chấp những tranh cãi xoay quanh phong cách thể hiện của golfer người Mỹ. Trước đó, tại British Open hồi tháng 7, McIlroy từng cho rằng nhiều hành động của DeChambeau mang tính trình diễn.

Tuy nhiên, McIlroy cũng thừa nhận sức hút truyền thông mà đối thủ này tạo ra là điều có lợi cho golf (Ảnh: AP)



McIlroy cho rằng DeChambeau có thể là sự bổ sung tích cực cho DP World Tour, bởi tên tuổi và cá tính của golfer này giúp thu hút sự chú ý của công chúng. Dù vậy, anh cũng nhận định DeChambeau hiện không có nhiều lựa chọn nếu muốn tiếp tục thi đấu golf chuyên nghiệp.

Tương lai nào cho DeChambeau sau LIV Golf?

Tương lai của DeChambeau trở nên khó đoán sau khi LIV Golf nộp kế hoạch phá sản theo Chương 11 tại New Jersey. Golfer người Mỹ có thể phải chờ thời hạn cấm thi đấu một năm của PGA Tour, tính từ lần gần nhất góp mặt tại LIV Golf, đồng thời còn những yếu tố kỷ luật khác liên quan đến vụ kiện chống độc quyền trước đây.

Một lựa chọn khác cho DeChambeau là tham gia DP World Tour nhờ chiến thắng tại một giải major trong vòng 5 năm qua (Ảnh: AP)



DeChambeau từng vô địch U.S. Open 2024 tại Pinehurst No. 2, nơi anh đánh bại McIlroy với cách biệt một gậy. Golfer này cũng dự kiến tham dự Nedbank Golf Challenge tại Nam Phi từ ngày 4 đến 7/12 và có thời hạn đến Chủ nhật để thông báo quyết định gia nhập DP World Tour.

Sau khi LIV Golf ngừng hoạt động, DeChambeau bày tỏ hối tiếc nhưng chưa cho biết về kế hoạch tiếp của anh (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố công khai đầu tiên sau thông tin LIV Golf ngừng hoạt động, DeChambeau cho biết không hối tiếc về bốn năm thi đấu tại giải đấu này, nhưng chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch tiếp theo. Anh cũng nhắc lại quan điểm của huyền thoại Arnold Palmer rằng không vận động viên nào lớn hơn môn thể thao mình theo đuổi.

Bên cạnh khả năng trở lại các hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, DeChambeau có thể dành thêm thời gian cho YouTube, nơi anh hiện có hơn 3 triệu người đăng ký, đồng thời hướng đến việc tham dự bốn giải major (Ảnh: AP)

Trong sự nghiệp tại LIV Golf, DeChambeau giành 5 chiến thắng. Dù lịch thi đấu hạn chế, DeChambeau vẫn duy trì thành tích đáng chú ý ở các giải major, trong đó có chức vô địch U.S. Open và vị trí á quân PGA Championship năm 2024.

Việc DeChambeau sẽ tiếp tục xuất hiện trên sân khấu nào của làng golf thế giới vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, sức hút truyền thông và cá tính khác biệt của golfer người Mỹ được McIlroy đánh giá là yếu tố có thể mang lại giá trị cho các giải đấu.

Nguồn tin: AP