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Thể thao

HLV Jorge Jesus lần đầu lên tiếng sau quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - HLV Jorge Jesus cho biết ông bất ngờ trước thông tin Cristiano Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân này khẳng định tôn trọng lựa chọn của tiền đạo kỳ cựu, đồng thời để ngỏ khả năng Ronaldo thay đổi quyết định trong tương lai.

Bất ngờ trước quyết định của Ronaldo

Trong buổi họp báo tại Oeiras, với sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, trước đợt tập trung FIFA Days tháng 11, HLV Jorge Jesus lần đầu chia sẻ về quyết định chia tay đội tuyển của Cristiano Ronaldo.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết ông chỉ biết thông tin sau khi Ronaldo công bố qua video. Trước đó, dựa trên phong độ của tiền đạo này tại câu lạc bộ, ông vẫn có kế hoạch triệu tập Ronaldo cho đợt tập trung hiện tại và thậm chí dự định gọi điện để trao đổi.

HLV Jorge Jesus lần đầu lên tiếng sau quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo- Ảnh 1.

HLV Jorge Jesus phát biểu trong buổi họp báo tại Oeiras trước đợt FIFA Days tháng 11

HLV Jorge Jesus chia sẻ: “Tôi chỉ biết thông tin vào hôm qua, sau khi đoạn video được đăng tải. Trước đó, dựa trên phong độ của cậu ấy tại CLB, tôi có kế hoạch triệu tập Ronaldo lên đội tuyển lần này. Tôi từng nghĩ Ronaldo sẽ trở lại và có ý định gọi điện cho cậu ấy. Nhưng trên tất cả, chúng ta phải tôn trọng quyết định của cầu thủ”.

HLV Jorge Jesus lần đầu lên tiếng sau quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo- Ảnh 2.

Ronaldo đã có hành trình thi đấu quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ

HLV Jesus cũng nhấn mạnh những đóng góp của Ronaldo đối với bóng đá Bồ Đào Nha, xem anh là biểu tượng và tấm gương cho nhiều cầu thủ trong đội tuyển. Ông cho biết sẽ không chủ động liên hệ để thuyết phục tiền đạo này trở lại, nhưng vẫn để ngỏ khả năng Ronaldo suy nghĩ lại nếu cảm thấy thời điểm phù hợp.

Đội tuyển Bồ Đào Nha hướng đến giai đoạn mới

Theo HLV Jorge Jesus, điều quan trọng trước mắt là xây dựng một tập thể có chất lượng, hướng đến những mục tiêu tiếp theo của đội tuyển. Ông cũng khẳng định sẽ tập trung vào công việc hiện tại, thay vì bận tâm đến những đồn đoán về tương lai của bản thân.

HLV Jorge Jesus lần đầu lên tiếng sau quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo- Ảnh 3.

Sự vắng mặt của Ronaldo đặt ra yêu cầu chuyển giao lực lượng, hướng đến giai đoạn phát triển tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Sự nghiệp quốc tế của anh gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ, trong đó có chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019.

Quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo khép lại một chặng đường đặc biệt, đồng thời đặt ra bài toán chuyển giao lực lượng cho bóng đá Bồ Đào Nha. Dù vậy, như chia sẻ của HLV Jorge Jesus, cánh cửa trở lại vẫn có thể được mở ra nếu chính Ronaldo thay đổi lựa chọn.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/tuBaspPJRGI?si=GLO_5YW1mZD-bI_M

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