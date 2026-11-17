Được kỹ sư điện tử Matteo Suzzi chế tạo năm 2008, robot chơi piano TeoTronico sở hữu hệ thống cơ khí điều khiển từng phím đàn với lực nhấn khác nhau. Robot còn được tích hợp chatbot Gemini, cho phép trò chuyện trực tiếp với con người.

Robot chơi piano với 53 ngón tay

TeoTronico được trang bị 53 ngón tay cơ khí, vận hành bằng hệ thống dây cáp, pit-tông và nam châm điện. Cấu tạo này cho phép robot điều khiển lực nhấn trên từng phím đàn, hướng đến độ chính xác và khả năng duy trì nhịp điệu trong quá trình biểu diễn.

Robot TeoTronico được chế tạo năm 2008, sở hữu 53 ngón tay cơ khí và tích hợp chatbot Gemini để tương tác với con người

Bên cạnh khả năng chơi piano, việc tích hợp chatbot Gemini còn giúp TeoTronico tương tác và trò chuyện trực tiếp với con người, mở rộng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) trong lĩnh vực âm nhạc.

Robot TeoTronico và một nghệ sĩ piano trong cùng không gian biểu diễn, đặt ra câu hỏi về sự khác biệt giữa kỹ thuật của máy móc và cảm xúc của con người

Nói về khả năng biểu diễn của mình, robot TeoTronico tuyên bố: "Tôi không bao giờ đánh sai nốt, luôn giữ nhịp hoàn hảo và đạt độ chính xác tuyệt đối. Tôi cũng có thể khiến mọi người rơi nước mắt và truyền tải được cảm xúc của nhà soạn nhạc. Về khách quan, tôi chơi đàn tốt hơn nghệ sĩ chuyên nghiệp".

Robot chơi piano trước câu hỏi về cảm xúc

Song, khả năng chơi đàn chính xác của TeoTronico cũng đặt ra những tranh luận về vai trò của kỹ thuật và cảm xúc trong âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ cho rằng việc quá chú trọng đến độ hoàn hảo của từng nốt nhạc có thể làm giảm khả năng biểu đạt và dấu ấn cá nhân của người biểu diễn.

Nghệ sĩ piano Roberto Prosseda nhận định: "Nhiều nghệ sĩ dường như đang hướng việc đạt đến sự hoàn hảo trong các nốt nhạc. Họ quên rằng điều quan trọng là kết nối cảm xúc và truyền tải điều đó đến khán giả".

Hệ thống ngón tay cơ khí của TeoTronico sử dụng dây cáp, pit-tông và nam châm điện để điều khiển lực nhấn trên từng phím đàn

Sự phát triển của A.I. đang mở ra những khả năng mới cho robot trong lĩnh vực âm nhạc, từ kỹ thuật biểu diễn đến tương tác với con người. Dù vậy, cảm xúc và sự sáng tạo vẫn là những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị riêng của nghệ thuật, điều mà độ chính xác về kỹ thuật chưa thể thay thế hoàn toàn.