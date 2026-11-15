SpaceX dùng cánh tay robot thu hồi tên lửa starship

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tầng trên của hệ thống tên lửa này được thu hồi bằng cánh tay cơ khí tại tháp phóng.

Trong chuyến bay thử nghiệm thứ 15, SpaceX đặt mục tiêu thu hồi cả cả hai bộ phận của tên lửa - gồm tầng đẩy Super Heavy và tầng trên là tàu Starship - trong cùng một lần

Hai cánh tay cơ khí của tháp phóng, được gọi là “đũa gắp”, kẹp giữ thành công tầng trên Starship khi con tàu trở về Trái Đất

Tuy nhiên, tầng đẩy không trở lại bệ phóng khoảng 10 phút sau khi được phóng như kế hoạch. SpaceX phải chuyển hướng cho tầng này rơi xuống Vịnh Mexico.

Trong khi đó, tầng trên hoàn thành nhiệm vụ đưa 26 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Starship đã bay 14 vòng quanh Trái Đất trong hơn 22 giờ, đánh dấu chuyến bay trên quỹ đạo dài nhất từ trước đến nay của tàu vũ trụ này.

Khi tàu trở về, hai cánh tay cơ khí của tháp phóng được gọi là “đũa gắp” kẹp lấy con tàu.

Việc thu hồi thành công Starship là cột mốc kỹ thuật quan trọng trong hành trình một thập kỷ phát triển hệ thống tên lửa tái sử dụng hoàn toàn của SpaceX

Việc thu hồi thành công Starship được đánh giá là cột mốc kỹ thuật quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn mà SpaceX theo đuổi một thập kỷ qua.

Tiêu tốn hàng tỉ USD cho Starship, chủ của SpaceX là tỉ phú Elon Musk muốn phát triển một hệ thống tên lửa hoạt động như máy bay thương mại, phục vụ hoạt động kinh doanh vệ tinh của SpaceX cũng như tham vọng đưa con người lên Mặt Trăng và sao Hỏa.