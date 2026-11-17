Tài tử Robert Pattinson đảm nhận vai diễn James Bond

Ngày 16/11 (theo giờ địa phương), hãng MGM Studios chính thức xác nhận Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai James Bond. Với quyết định này, tài tử Hollywood sẽ nối bước sáu đàn anh huyền thoại trong lịch sử thương hiệu "007". Các diễn viên tiền nhiệm bao gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Tài tử Robert Pattinson trở thành gương mặt thứ bảy đảm nhận vai điệp viên James Bond (Ảnh: Dispatch)



Chia sẻ trong thông cáo, nam diễn viên xem việc nhận vai diễn này là vinh dự lớn nhất cuộc đời. Anh bày tỏ rằng ngay cả khi gọi cơ hội này là một giấc mơ thì vẫn còn quá khiêm tốn.

Cuộc tuyển chọn gắt gao cho gương mặt kế nhiệm vai diễn James Bond

Chiếc ghế điệp viên 007 đã bỏ trống từ năm 2021, sau khi Daniel Craig chia tay loạt phim qua phần "No Time to Die". Suốt thời gian qua, giới truyền thông toàn cầu liên tục đồn đoán về gương mặt kế nhiệm vai diễn biểu tượng này. Nhiều ngôi sao như Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Regé-Jean Page và Tom Holland từng được nhắc tên trong danh sách ứng viên.

Theo nhiều nguồn tin, Robert Pattinson đã tham gia buổi thử vai ghi hình tại London (Anh) vào tháng trước. Anh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký gồm Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor và Callum Turner. Phần phim thứ 26 sẽ do đạo diễn Denis Villeneuve cầm trịch và dự kiến phát hành vào năm 2028.

Nguồn tin: Dispatch